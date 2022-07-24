ألذ المقبلات اصنعي بنفسك الخيار المخلل فِيْ البيت بكل سهُولة

الخيار المخلل هُو أحد أنواع المقبلات التي يقبلها الكثير من الناس، حيث أنه من الأصناف المصاحبة التي لا يفلت منها مائدة إلى جانب الأطباق الرئيسية وأيضًا الأطباق الشعبية مثل الفول والفلافل والملفوف المحشي والكرمة والعديد من الأطعمة الأخرى التي تحتاج إلى وجبات خفِيْفة، ويتم تناولها مع العديد من السندويشات فِيْ العديد من المطاعم، وهذا يرجع إلى مذاقها المميز، وتتطلع العديد من الأمهات إلى معرفة طريقة سهلة لتحضيرها فِيْ المنزل، ومن خلال مقالتنا اليوم سنذهب إلى تلبية هذه الطلبات من خلال تقديم طريقة سهلة للقيام بذلك فِيْ المنزل.

خيار مخلل

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك الحصول على مخلل خيار بطريقة سهلة، ومكونات فِيْ متناول الجميع ومتوفرة فِيْ كل مكان، وهذه المكونات على النحو التالي

كيلو خيار جيد متوسط ​​الحجم.

4 ملاعق كبيرة ملح خشن.

كوب من الخل

لترات من الماء

ورقة لورا.

ملعقة صغيرة سكر.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لخلط المخللات بمكونات موجودة فِيْ كل منزل، وهذه هِيْ الخطوات الدقيقة وهِيْ كالتالي

نحضر الخيار ونغسله جيدًا ثم نقطعه إلى قطع سميكة حسب الرغبة.

ثم نحضر برطمانًا نظيفًا محكَمْ الإغلاق ونضع الخيار فِيْه.

وبعد ذلك يتم وضع الخيار بشكل منظم مع مراعاة عدم ترك مسافة بين الخيار.

ثم نضع السكر والخل والقليل من الماء فِيْ وعاء آخر مع التحريك جيداً.

ثم نضع الماء فوق الخيار حتى يتم تغطيته بالكامل.

أغلق البرطمان بإحكام فِيْ مكان جيد التهُوية لمدة عشرة أيام.

وبعد ذلك بمرور الوقت، يمكنك تقديمها على المائدة مع العديد من الأطعمة.

نصائح لضمان نجاح مخلل الخيار

من خلال بعض الإرشادات التالية يمكنك الحصول على مخلل خيار مثل الذي يقدم فِيْ أكبر المطاعم الشهِيْرة، وهِيْ كالتالي

يجب إضافة مكون السكر لأنه ضروري لأنه يجعل الخيار هش ولا يفسد لفترة طويلة.

نضع القليل من الزيت على المخلل، وهذا يجعل الخيار يدوم لأطول فترة ممكنة دون أن يفسد.

يجب عمل شقوق بالخيار حتى يصل المحَلْول إلى جميع أجزاء الخيار.

فوائد الخيار

للخيار فوائد عديدة للجسم، ومن أبرز فوائده ما يلي