ألذ معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي الشهِيْة والصحية وأفضل من محَلْات المخبوزات

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من أشهى وألذ المخبوزات المنتشرة والشهِيْرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة فِيْ مصر، إلى حد كبير، لما يتمتع به من مذاق رائع ولذيذ وشعبية لدى الجميع. أفراد. وخاصة الأطفال الذين يقبلون تناوله بكثرة فِيْ جميع أوقات اليوم حيث يمكن تناول المعمول السعودي فِيْ وجبة الإفطار مع كوب من الحَلْيب أو الشاي أو القهُوة أو العصير الطازج الذي يعتبر من الأطعمة الصحية والصحية. مهم. الأطعمة المغذية المفِيْدة جدًا للصحة العامة والجسم إلى حد كبير، ويمكن صنع المعمول السعودي بالتمر بعدة طرق مختلفة ومتنوعة تختلف عن بعضها البعض من حيث الصحة واللياقة البدنية، لذلك نقدم لك سيدتي، أفضل وأسهل طريقة صحية تتم فِيْ المنزل بطريقة أفضل من المخابز وبتكلفة أقل، لعمل أحَلْى وألذ طعام سعودي بالتمر والسمن البلدي.

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

المكونات

كوبين دقيق وربع دقيق وهُو نوع من الطحين الحَلْو.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

يرش الملح.

ملعقة صغيرة هِيْل.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

نصف كوب سمن أو زبدة طرية.

مكونات الحشو

كَمْية كافِيْة من عجينة التمر الطرية.

يرش بالقرفة.

كَمْية كافِيْة من السكر البودرة.

كيف تستعد