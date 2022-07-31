ألذ وأشهر الكيكات طريقة عمل كيكة البسبوسة فِيْ المنزل

كيك البسبوسة من أشهر أنواع الكيك التي تجمع بين الكيك الإسفنجي والبسبوسة ويحبها الصغار والكبار، حيث تتميز بنكهتها الغنية واللذيذة ويمكن تقديمها للضيوف فِيْ المناسبات والحفلات، وذات الذوق الرفِيْع. الأسْعَار فالكثير من الأمهات يفضلن تحضير كعكة البسبوسة فِيْ المنزل بدلا من شرائها فِيْ الخارج ومكوناتها سهلة وبسيطة وليست غالية الثمن وتحتوي كعكة البسبوسة على قيم غذائية عالية ومفِيْدة للجسم.

مكونات لعمل البسبوسة فِيْ المنزل

كوب دقيق أبيض

كوب دقيق سميد

نصف كوب جوز هند ناعم

نصف كوب زيت

كوب زبادي طازج

نصف كوب سكر

أربع بيضات متوسطة الحجم

قليل من الملح

اندفاعة من الفانيليا

مكونات الشربات

1 كوب سكر

كوب ونصف ماء

اندفاعة من الفانيليا

كيف يعمل الشراب

أولاً، نأخذ إناء ونضع فِيْه الماء والسكر ونقلبهما جيداً على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماماً، ثم نترك المزيج حتى يغلي فوق النار.

ثم نضع رشة فانيليا ونترك المزيج حتى يغلي ويصبح كثيفاً، ثم نرفع المزيج عن النار ونتركه يبرد حتى الاستخدام.

طريقة عمل كعكة البسبوسة بالمنزل

نأخذ وعاء عميق ونضيف البيض ورشة فانيليا ونخفق جيدا بالخلاط الكهربائي.

ثم نضيف السكر إلى البيض مع الخفق جيدا.

ثم نضيف الزبادي الطازج إلى الخليط مع إضافة الزيت شيئًا فشيئًا واستمر فِيْ الخفق حتى يذوب السكر تمامًا وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نخلط وعاء ونخل فِيْه الدقيق ونضيف البيكنج بودر ورشة ملح.

يُضاف المزيج إلى مزيج البيض ويُحرّك بملعقة، ثم يُضاف دقيق السميد ويُحرّك جيداً.

نأخذ صينية وندهنها بالسمن ونضع عليها خليط البسبوسة ونمدها على الصينية.

نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية فِيْه ونتركه حتى ينضج جيداً ويصبح لونه ذهبياً لمدة أربعين دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالسوربيه وهِيْ ساخنة ونتركها تبرد.

بعد ذلك نقطع البسبوسة ونقدمها.

نصائح لعمل كعكة البسبوسة