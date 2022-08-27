ألفارو جونزاليس “صفقة النصر المرتقبة”.. لاعب عَنّْيف مهدد بـ”القتل”!

وأخيراً وبعد انتظار طويل توصل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر إلَّى اتفاق مع مدافع أجنبي جديد. ليخلف الأرجنتيني فونيس موري.

وغادر موري هذا الصيف إلَّى كروز أزول بالمكسيك بعد عام واحد فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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ارتبطت العديد من الأسماء الأجنبية بالانتقال إلَّى العالمية، لتدعيم الخط الخلفِيْ للفريق ؛ ومن بينهم البلجيكي جيسون ديناير والأمريكي جون بروكس واليوناني كوستاس مانولاس.

إلا أن الإعلامي الرياضي سعد الفراج أعلن عَنّْ اتفاق نادي النصر مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي سيصل إلَّى المملكة مساء السبت المقبل. لتوقيع العقود بشكل رسمي.

مسيرة ألفارو غونزاليس “علاج النصر المنتظر” ..

بدأ جونزاليس، 32 عامًا، الذي تقدر قيمته السوقية بـ 2.5 مليون يورو، مسيرته الكروية فِيْ نادي راسينغ سانتاندير المحلي.

انتقل المدافع المخضرم بين مختلف الأندية الإسبانية ؛ تميزوا ريال سرقسطة وإسبانيول وفِيْاريال، قبل مغادرتهم إلَّى مرسيليا الفرنسية، فِيْ صيف 2022.

فِيْ الموسمين الأولين مع العملاق الفرنسي، قدم ألفارو مستويات رائعة، قبل أن يغيب تمامًا عَنّْ الملاعب فِيْ عامه الثالث مع الفريق ؛ شارك فقط فِيْ 11 اجتماعا.

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أثناء وجوده فِيْ مارسيلا، تلقى ألفارو غونزاليس تهديدات “بالقتل” ؛ بعد أن اتهمه النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ “التفوه” بكلمات عَنّْصرية ضده.

كَمْا تدخلت الحكومة البرازيلية، وطالبت بفرض عقوبات شديدة على اتفاقية النصر المبكر ؛ لكي تكون درسا لجميع اللاعبين المخالفِيْن.

وفِيْما يلي أبرز “أرقام” ألفارو غونزاليس قبل انضمامه رسمياً إلَّى نادي النصر

المباريات 406.

– الأهداف 9.

– المساعدة 12.

تحذيرات 154.

– المطرود 6.

وتجدر الإشارة إلَّى أن غونزاليس يستطيع اللعب فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن إلَّى جانب قلب الدفاع، ما يجعله حلاً فِيْ غياب سلطان الغنام الذي لا بديل له، إضافة إلَّى قدرته على اللعب فِيْ خط الوسط. مجال دفاعي.