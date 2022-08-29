ألفارو جونزاليس.. ماذا قدم نجم النصر فِيْ مسيرته مع كرة القدم

أعلن نادي النصر، مؤخرًا، عبر بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ التعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ إطار آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة اعتبارًا من 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

ألفارو غونزاليس .. ماذا فعل النجم الفائز فِيْ مسيرته الكروية

كشف النصر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عَنّْ توقيع النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة أبوابه.

وأكد الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي، أن عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع النصر مستمر حتى صيف 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

فِيْ “السعودية الرياضية” نعرض لكَمْ فِيْ السطور التالية ما قدمه ألفارو غونزاليس طوال مسيرته الرياضية مع كرة القدم، قبل وصوله إلَّى النصر صيف عام 2022

– عدد الفرق التي لعب فِيْها 5 أندية بين البطولات الإسبانية والفرنسية

عدد المباريات 406

– عدد الأهداف 9

– عدد التمريرات الحاسمة 12

– عدد البطاقات الملونة 160

عدد البطاقات الصفراء 154

– عدد البطاقات الحمراء 6

– عدد البطولات بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة 2013

عدد المباريات مع المنتخب الإسباني صفر

يتمتع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، 32 عامًا، بأكثر من خبرة جيدة فِيْ مسيرته الطويلة فِيْ كرة القدم، خاصة بين صفوف ريال سرقسطة وإسبانيول وفِيْاريال الإسبان.

يذكر أن النصر يضم ثمانية محترفِيْن فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023 هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف. والكاميروني فنسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا والإسباني ألفارو غونزاليس.