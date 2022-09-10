ألفارو جونزاليس “يفاجئ” جماهِيْر النصر.. ويشكر اللاعبين

تحدث النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عَنّْ الفوز الصعب على داماك (2-1)، فِيْ المباراة التي واجهتهم على ملعب مرسول بارك، فِيْ اليوم الثالث للسعودية. شبه الجزيرة العربية. روشين ليج “.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، موسم 2023 بفوز صعب على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يخسر دون هزيمة أمام التعاون، (1 -0)، ثم الفوز. ضد داماك بهدفِيْن لهدف واحد.

ألفارو غونزاليس “يفاجئ” جماهِيْر النصر … ويشكر اللاعبين

وأشار النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ تصريحات متلفزة لـ “SSC”، بعد لقائكَمْ معكَمْ، إلَّى أن مجموعة لاعبي النصر ساعدته بسرعة على التكَيْفَ مع بيئة المملكة العربية السعودية.

أوضح ألفارو غونزاليس أنه لم يلعب كرة القدم، على الإطلاق، لمدة 6 أشهر كاملة، لذلك يبدو أنه يحتاج إلَّى الكثير من العمل، فِيْ الفترة المقبلة.

وأضاف “النصر فريق رائع ويجب ألا نسمح للمتنافسين بصنع فرص كثيرة لنا. المهم فِيْ المباراة الفوز وعلينا تصحيح بعض الأخطاء فِيْ المباريات القادمة”.

والجدير بالذكر أن النجم الإسباني ألفارو غونزاليس انضم إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، من أولمبيك مرسيليا بفرنسا، فِيْ انتقال مجاني.