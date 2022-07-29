“ألفا ظبي القابضة” تحقق أرباحا قياسية بقيمة 7.9 مليار درهم فِيْ 6 أشهر

أعلنت شركة ألفا أبوظبي القابضة، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً فِيْ الإمارات العربية المتحدة، عَنّْ تحقيقها لأرباح صافِيْة قياسية فِيْ النصف الأول من عام 2022.

ذكرت الشركة المدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ بيان صحفِيْ صادر عَنّْها أن صافِيْ أرباحها قفز خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 365 فِيْ المائة لتصل إلَّى 7.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة عَنّْ نفس الفترة من العام السابق. عَنّْدما سجل صافِيْ ربح 1.7 مليار درهم.

عائدات ضخمة

وذكرت الشركة أن جميع القطاعات ساهمت فِيْ تحقيق إيرادات للمجموعة، حيث شهدت نمواً على جميع المستويات فِيْ جميع مجالاتها.

وأوضحت أن إيراداتها للستة أشهر المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو الجاري بلغت 17.1 مليار درهم بزيادة كبيرة على أساس نصف سنوي بلغت 211٪ مقابل 5.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التوسع خارج الإمارات

أشارت ألفا أبوظبي إلَّى أنها بدأت جني ثمار توسعها خارج الإمارات، حيث بلغت عائدات استثمارات الشركة الأجنبية 2.1 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 514٪ على أساس سنوي. أساس.

فِيْ أبريل من هذا العام، زادت مجموعة ألفا حصتها فِيْ الدار العقارية، مما عزز مكانتها كَمْساهم استراتيجي طويل الأجل وإيمانًا راسخًا بإمكانيات الدار واستراتيجيتها للنمو.

ونتيجة لذلك، تمكنت ألفا أبوظبي من الحصول على تمثيل الأغلبية فِيْ مجلس إدارة الدار، مما أدى إلَّى تحولها إلَّى الشركة الأم. وعليه، فإن البيانات المالية لشركة ألفا أبوظبي تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ.

لقد أدى هذا الاندماج إلَّى تغيير الوضع المالي لشركة ألفا أبو ظبي وإضافة قدرات أخرى ضخمة وفرص نمو كبيرة من أجل تعزيز مكانتها.

تأتي هذه النتائج كأول نتائج مالية سنوية للمجموعة منذ الإدراج الناجح لأسهمها فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرة فِيْ يونيو 2022، وتحولها إلَّى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان النصف الأول من شهد عام 2022 زيادة ملحوظة فِيْ الأنشطة الاستثمارية للشركة، بناءً على أدائها القوي على المستويين الاستراتيجي والمالي عبر قطاعاتها الأساسية منذ إدراجها فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إنجاز خلال عام

على مدار اثني عشر شهرًا، تمكنت مجموعة ألفا من توسيع نطاق استثماراتها وتعزيزه وتحقيق التوازن فِيْ محفظة أعمالها المتنامية، والاستخدام الفعال لرأس المال، من خلال تعزيز مسار نموها وإبرام صفقات استحواذ واستثمارية استراتيجية.

ساهمت مبادرات النمو هذه، جنبًا إلَّى جنب مع إدراج النتائج المالية لشركة الدار العقارية، فِيْ زيادة كبيرة فِيْ إجمالي أصول مجموعة ألفا أبوظبي، والتي تضاعفت بأكثر من 47.3 مليار درهم فِيْ نهاية عام 2022 لتصل إلَّى 101.3 مليار درهم فِيْ نهاية عام 2022. النصف الأول من عام 2022.

تمتلك ألفا أبوظبي رأسمالاً كافِيْاً وتمويلاً جيداً، مدعوماً بمركز مالي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم، ستوظفه بشكل مدروس لمواصلة تنفِيْذ استثماراتها، مع الاستمرار فِيْ دعم وتنفِيْذ خططها التوسعية على مستوى القطاعات والقطاعات. المناطق الجغرافِيْة.