ألكسندر علوم يحتفل مع زوجته رحمة رياض بنجاح أغنيتها “أصعد للكَمْر”

احتفلت الفنانة العراقية، رحمة رياض، بنجاح أغنيتها الجديدة “Ascend to the Camera”، حيث نشرت مقطعًا من الأغنية على حسابها على Twitter، والتي لاقت انتشارًا واسعًا بعد ساعات قليلة من طرحها على القناة الرسمية. العراق .. الفنانة العراقية على اليوتيوب.

وعلقت رحمة رياض “أنت سعيدة للغاية، نرتقي فِيْ الموضة بسرعة كبيرة، كَمْثال لجمالك وحبك الذي ينمو فِيْ القلب”. أغنية “تريند” دخلت العراق والسعودية والإمارات ولبنان والأردن.

دعم الإسكندر ألوم زوجته بنشر مقاطع من الأغنية الجديدة على خاصية الأستوري على حسابه على إنستجرام، كَمْا علق على صيحة أغنية “تريند” “صعد إلَّى قمر” قائلاً “الله يرحمنا كَمْا هُو متوقع، نحن ليس لديك وقت أكثر من النجاح “.

شارك ألكسندر ألوم صورة رومانسية له ولرحمة أثناء تواجدهما على الشاطئ خلال إجازتهما الصيفِيْة للاحتفال بهذا النجاح وعلق “ملكة الملكات”، فردت عليها رحمة رياض برومانسية “أحبك كثيرًا”.

وجاءت أغنية “صعد إلَّى كامر” بعد فترة من توقف رحمة رياض عَنّْ إطلاق أغانٍ جديدة باللهجة العراقية بسبب قلقها الدائم من الحفلات الموسيقية، فضلاً عَنّْ عضويتها فِيْ لجنة تحكيم “عراق أيدول”.

الأغنية من كلمات حيدر العسير وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

استحوذت رحمة رياض على الاهتمام من خلال “فِيْديو ليريك” الذي يرسم وجهها بتقنية عالية التقنية، والذي حصد آلاف المشاهدات والتعليقات الإيجابية منذ الدقائق الأولى من صدوره.

وكانت آخر أغنية قدمتها الفنانة العراقية فِيْ آذار الماضي بعَنّْوان “ساعة الرمال” وهِيْ باللهجة اللبنانية، وتم تصوير الأغنية على شكل فِيْديو كليب وحققت نحو 3.5 مليون مشاهدة.

يشار إلَّى أن رحمة رياض شاركت مؤخرًا فِيْ عدة حفلات خليجية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدها جمهُور كبير.

رحمة رياض مغنية عراقية من مواليد 1987، والدها الفنان عبد الرضا مزهر، الملقب تقنيًا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج الحوارية نعمة رياض.

شارك فِيْ برنامج “سوبر ستار”، عَنّْدما كان فِيْ السابعة عشرة من عمره، وصل إلَّى المرحلة الثانية ولم يحالفه الحظ فِيْ بلوغ النهائي.

ثم شاركت بعد ذلك فِيْ برنامج “ستار أكاديمي”، حيث حصلت على فرصتها الذهبية للأداء مرة أخرى أمام الوطن العربي، ومنذ ذلك الحين بدأت فِيْ الغناء، ومؤخرا مثلت فِيْ العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.