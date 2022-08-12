ألمانيا تتأهب للنشاء الصعب.. خفض تدفئة المباني العامة إلَّى 19 درجة

تستعد ألمانيا لشتاء صعب فِيْ ظل نقص إمدادات الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدأت برلين فِيْ التحرك بسرعة، متخذة خطوات لترشيد الاستهلاك.

تعتزم ألمانيا، التي تخشى نقص إمدادات الغاز، خفض التدفئة فِيْ جميع المباني العامة هذا الشتاء، بشرط ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية، بحسب وزارة الاقتصاد.

فِيْ مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung، قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك (حزب الخضر)، الذي قدم فِيْ يوليو / تموز تدابير لتوفِيْر الطاقة، أنه “بالإضافة إلَّى هذه الإجراءات، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة فِيْ المباني العامة، ما عدا طبعا فِيْ المستشفِيْات والمراكز الاجتماعية.

وشدد على “سنصدر مراسيم” بهذا الصدد، من خلال سحب مقتطفات من هذه المقابلة التي من المقرر أن تصدر غدا السبت، بحسب فرانس برس.

كَمْا أنه من الضروري إطفاء إنارة المباني والمعالم التاريخية فِيْ الليل، وهُو إجراء بدأت بعض المدن فِيْ تنفِيْذه، مثل برلين.

واعتبر حابك أن “الاقتصاد يجب أن يكون بعد استهلاك المزيد من الطاقة فِيْ مجال العمل”، مشيرا إلَّى أن المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين.

منذ عدة أسابيع، تدعو حكومة المستشار أولاف شولتز إلَّى بذل جهد وطني لتقليل استهلاك الطاقة المتصاعدة التي قد تنخفض إمداداتها هذا الشتاء بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

ويخشى أكبر اقتصاد أوروبي من شتاء صعب بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع.

تم إطلاق حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل تقليل استخدام التكييف وتفضيل وسائل النقل العام.

اتخذت العديد من المدن زمام المبادرة لخفض درجة حرارة المياه فِيْ حمامات السباحة أو الإضاءة فِيْ المدن. تخطط بلدية أوغسبورغ فِيْ بافاريا لإطفاء بعض إشارات المرور.

فِيْ يونيو، كانت ألمانيا تعتمد على واردات الغاز الروسي بنسبة 3٪، مقارنة بـ 55٪ قبل الحرب فِيْ أوكرانيا. يستخدم الغاز لتدفئة المنازل فِيْ ألمانيا بنسبة تزيد عَنّْ 50٪.