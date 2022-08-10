ألمانيا تتجه إلَّى رفع حد الإعفاء الضريبي لمساعدة الأسر أمام التضخم

قال مسؤولو وزارة المالية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تريد رفع عتبة فئات ضريبة الدخل وزيادة مخصصات رعاية الأطفال لمساعدة الأسر على مواجهة الأزمة.

وأضاف المسؤولون أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل سيرتفع إلَّى 10632 يورو العام المقبل، وإلَّى 10932 يورو فِيْ 2024 من 10347 يورو حاليا.

من ناحية أخرى، سيبدأ أعلى معدل لضريبة الدخل بدخل 61972 يورو العام المقبل و 63515 يورو عام 2023، مقابل 58597 يورو حاليًا.

وقال مسؤولون إن مخصصات رعاية الأطفال لأول طفلين سترتفع 8 يورو إلَّى 227 يورو العام المقبل.

وأضافوا أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض إيرادات ضريبة الدخل بمقدار 10.12 مليار يورو العام المقبل و 17.5 مليار يورو فِيْ عام 2024.

وتهدف التغييرات إلَّى تخفِيْف العبء على الأسر بعد أن بلغ التضخم فِيْ ألمانيا 8.5٪ فِيْ يوليو، مدفوعا بالزيادات الحادة فِيْ أسعار الغذاء والطاقة.