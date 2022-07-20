ألمانيا تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة

أعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الألمانية جاسكيد أنها تتوقع استئناف تسليم الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 فِيْ الوقت المحدد بعد انتهاء أعمال الصيانة يوم الخميس.

وقالت الشركة فِيْ بيان يوم الأربعاء “نفترض، بناءً على البيانات الحالية، أن نقل الغاز عبر نورد ستريم سيستأنف بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة (أي 40٪ من إمكانات النقل)”. بحسب وكالة فرانس برس.

أصبح الغاز الطبيعي سلاحًا فِيْ الحرب بين روسيا والغرب منذ دخول القوات الروسية إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، وارتفعت أسعار النفط والغاز وسط مخاوف من نفاد الإمدادات.

قررت كندا فِيْ الأيام القليلة الماضية السماح بتوربين خضع لإصلاحات فِيْ منشأة سيمنز فِيْ الأراضي الكندية لإرساله إلَّى ألمانيا، ثم دخل فِيْ نظام تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1.

خفضت شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم شحناتها من الغاز الطبيعي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بشكل كبير فِيْ يونيو الماضي، وبررت ذلك بتأخير شركة سيمنز للطاقة الألمانية فِيْ إعادة التوربينات من كندا بعد صيانتها.

رفضت كندا فِيْ البداية إعادة التوربينات مباشرة إلَّى روسيا بسبب العقوبات، وقررت لاحقًا تسليمها إلَّى ألمانيا بدلاً من روسيا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن ضخ الغاز الروسي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 قد توقف بسبب أعمال الصيانة، وهناك خوف كبير من أن روسيا لن تعيد فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة التي تستغرق عادة ما يصل إلَّى عشرة أيام (أن هُو، حتى 21 يوليو من هذا العام). ) بحسب نورد ستريم، الذي قال إنه لن يتم توريد الغاز لألمانيا خلال هذه الأيام العشرة.

بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من الاحتياطيات التي تحتفظ بها لفصل الشتاء، فِيْ ظل تراجع التدفقات من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية قولها إن عمليات سحب الغاز من الصهاريج تجاوزت عمليات الضخ فِيْها، حيث بلغت نسبة ملء الخزانات 64.5٪.

يشير هذا إلَّى أن وضع الإمداد فِيْ البلاد قد ساء منذ أن خفضت روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 بنسبة 60٪ الشهر الماضي.

وتسعى ألمانيا للوصول إلَّى 90٪ من تعبئة الخزانات بحلول نوفمبر المقبل، لضمان القدرة على تلبية المطالب خلال الأشهر المقبلة.

ورفعت البلاد مستوى مخاطر الغاز إلَّى ثاني أعلى مستوى، مرحلة “التأهب”، فِيْ يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد فِيْ الإمدادات الروسية، وألمحت إلَّى احتمال فرض إجراءات طارئة فِيْ حال حدوث مزيد من التخفِيْضات.

حذرت ألمانيا من أن خط نورد ستريم، حيث تجري عمليات الصيانة حاليًا، قد لا يعود إلَّى التشغيل الكامل بعد انتهاء الصيانة فِيْ وقت لاحق من شهر يوليو. كَمْا تم تخفِيْض إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا لأسابيع.

دفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة الطاقة الألمانية Uniper، أكبر مستورد للغاز الروسي، إلَّى إعلان أنه ليس لديها خيار آخر سوى سحب الكَمْيات من التخزين للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.