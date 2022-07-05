ألمانيا تدخل حقبة التحديات.. “برلين” تواجه أزمة الغاز بقانون “أمني”

يبدو أن ألمانيا على وشك مواجهة تحديات خطيرة فِيْ الأشهر المقبلة فِيْ ظل الأزمات الحالية، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم والغاز.

قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، متحدثا فِيْ ندوة للحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنتدى الاقتصادي للمستشار أولاف شولتز، يوم الثلاثاء، إن الربعين الأولين كانا جيدين للغاية للعديد من القطاعات، مشيرا إلَّى أن معدلات النمو الجيدة كانت تحدث مرة أخرى فِيْ قطاعات مثل السياحة والضيافة. والخدمات.

أسعار الطاقة ومخاوف الركود

وأعرب الوزير، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجامعة، عَنّْ اعتقاده بأن جائحة “كوفِيْد -19” قد تم صده، واعتبر أن “الوقت الحاضر ليس سيئًا للغاية، بل الخوف من الركود والمستقبل، بدلاً من ذلك. من المستقبل القريب كبيرة بشكل مفرط “.

وأشار حبك إلَّى خطورة تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع رغبة الشركات فِيْ الاستثمار.

فِيْ الوقت نفسه، قال سياسي حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست قوانين طبيعية ولكن يمكن “حلها” من خلال التنظيم والأموال العامة والتعويضات الاجتماعية وغيرها من الإجراءات.

وذكر حبك أن الدولة تحركت العام الماضي وأعدت القوانين وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي. ورأى أنه إذا كان الربعان التاليان مشابهاً للربعين الأولين “فسيكون هذا إنجازاً كبيراً لم يكن متوقعاً على المستوى الاجتماعي والسياسي، لكن علينا العمل على منع تفاقم الأمر بأي شكل من الأشكال. ” كاملة فِيْ ظل ظروف صعبة للغاية.

تفاقم أزمة الغاز

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الآثار المتتالية على أسواق الطاقة إذا تفاقمت أزمة الغاز.

قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي متوتر “ولن نسمح لنا بالتأثير بشكل منهجي على سوق الغاز الألمانية والأوروبية لأنه بعد ذلك ستظهر تأثيرات متتالية وتتأثر قطاعات أخرى. عَنّْ طريق إفلاس الشركات أو حتى تأمين التوريدات بشكل عام “.

كان مجلس الوزراء قد أعد تغييرات قانونية حتى يتمكن من دعم شركات الطاقة المتعثرة مثل Uniper، على خلفِيْة خفض روسيا بشدة لإمدادات الغاز القادمة إلَّى ألمانيا عبر Nord Stream 1.

وقال السياسي من حزب الخضر “بعض الغاز الذي تم طلبه بعقود رخيصة نسبيًا لم يصل من روسيا”، مضيفًا أن العقود التي أبرمها موردو الطاقة مع المرافق البلدية أو القطاع الصناعي يجب الوفاء بها.

ورأى حابك، لهذا السبب، أن شركات الطاقة ستضطر إلَّى اللجوء إلَّى السوق الفورية للغاز لشراء الغاز بأسعار مرتفعة للغاية، وبالتالي سيتم تسجيل الخسائر.

أداة لتمرير قفزات الأسعار

وافقت الحكومة الألمانية على أداة جديدة تسمح بانتقال قفزات حادة فِيْ الأسعار فِيْ سوق الغاز إلَّى العملاء، بهدف رئيسي هُو منع حدوث ذلك قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، عَنّْ تهِيْئة الظروف حتى تتمكن الدولة من إنقاذ شركات الطاقة المتعثرة من خلال المساعدات الحكومية.

وفقًا للبيانات، مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديلات تشريعية تنص على ذلك فِيْ إجراء تعميم مكتوب، والذي ينص أيضًا على توسيع “صندوق الأدوات” لإجراءات توفِيْر الطاقة المحتملة.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك “الوضع فِيْ سوق الغاز متوتر، وللأسف لا يمكننا استبعاد تدهُوره … يجب أن نستعد لمزيد من تفاقم الوضع”، موضحًا أن هذا يتطلب أدوات شحذ. “المهم الآن هُو بذل كل الجهُود للحفاظ على الإمدادات الأساسية فِيْ الشتاء القادم والحفاظ على استمرار أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، على الرغم من ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة.”

وتأتي هذه الخطوة على خلفِيْة تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب بحر البلطيق “نورد ستريم 1″، مما تسبب فِيْ اضطراب أكبر مستورد فِيْ ألمانيا للغاز الطبيعي الروسي “يونيبر” وطلب مساعدة الدولة كَمْا يفعل. لا يستبعد المزيد من المشاكل.

ستبدأ أعمال الصيانة السنوية لـ Nord Stream 1، والتي تستغرق عادةً عشرة أيام، فِيْ 11 يوليو. وهناك مخاوف من أن روسيا لن تفتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.

حاليًا، لا تستطيع Uniper تمرير تكاليف إضافِيْة للعملاء أثناء شراء الغاز. وكانت الشركة قد أعلنت أن ذلك سيؤدي إلَّى أعباء مالية كبيرة.

وفقًا للوزارة، يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لتدابير استقرار شركات الطاقة، بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام آليات تعديل الأسعار.

يسمح قانون أمن الطاقة بالفعل بـ “الحق فِيْ تعديل الأسعار”. ومع ذلك، يتم إنشاء نظام رسوم كخيار لتوزيع العبء بالتساوي على جميع العملاء.

وبحسب الوزارة فإن الآلية الحالية محدودة وتعتمد على المستورد الذي يجتاز الأسعار.