ألمانيا تدير ظهرها لأوروبا وتعتمد على الصين 

ناقشت الصحف الألمانية مختلف الصفقات التي أبرمتها برلين مع بكين، ووصفتها بأن ألمانيا تدير ظهرها للاتحاد الأوروبي، وقالت رويترز إن الاقتصاد الألماني سيصبح معتمدا بشكل متزايد على الصين.

قال تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني Institut der Deutschen Wirtschaft أو IW لقد أصبح الاقتصاد الألماني أكثر اعتمادًا على الصين في النصف الأول من عام 2022، ووصل عجز الاستثمار المباشر والتجاري إلى مستويات جديدة، على الرغم من الضغوط السياسية. له بعيدا. من بكين

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الصادرات الألمانية إلى الصين بشكل كبير، وهو ما يفسره الاقتصاديون على أنه اتجاه نحو المزيد من الإنتاج المحلي في السوق الصينية. وقال يورغن ماتيس من المعهد الاقتصادي الاقتصاد الألماني يعتمد على الصين كثيرًا. أكثر من الطريقة الأخرى حول. حول.

وتابع “الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الصين يسير في الاتجاه الخاطئ (لألمانيا) بوتيرة هائلة منذ النصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت حصة الصين من الواردات الألمانية إلى 12.4٪ في هذه الفترة مقارنة بـ 3.4٪ فقط في عام 2000. . “

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات ألمانيا من السلع الصينية بنسبة 45.7٪ على أساس سنوي في نفس فترة المقارنة، حيث قفز العجز التجاري الألماني إلى ما يقرب من 41 مليار يورو في منتصف عام 2022.

الاستثمار الألماني في الصين

وقال المعهد الاقتصادي إن الاستثمارات الألمانية في الصين بلغت نحو 10 مليارات يورو بين يناير ويونيو، وهي أعلى بكثير من نفس الفترة المسجلة العام الماضي، والتي بلغت 6.2 مليار يورو في ذلك الوقت.

ضرر طويل المدى

قالت صحيفة The Bild الألمانية إنه بينما تبدو سوق المبيعات الصينية والأرباح هناك على المدى القصير جذابة للغاية، هناك حاجة لتغيير السياسة وتقليل الأعمال التجارية مع الصين، والتحول نحو المزيد من التجارة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وبشكل عام تقليل التبعية. . في الصين؛ لأنه إذا تم فرض عقوبات غربية على بكين بسبب موقفها من تايوان، فإنها ستهدد ألمانيا واستثماراتها.