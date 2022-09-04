ألمانيا تستنفر خزائنها.. 65 مليار يورو لتخفِيْف ضغوط التضخم على الأسر

واصلت ألمانيا جهُودها لتخفِيْف الضغوط التضخمية الناجمة عَنّْ أزمة الطاقة على المنازل والمصنعين من خلال إطلاق حزمة مساعدات جديدة.

أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، موافقتها على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفِيْف الضغط على الأسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.

ووافقت الأطراف الثلاثة فِيْ الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتز على الإجراءات، وقال شولتز فِيْ مؤتمر صحفِيْ إن “هذه الحزمة هِيْ الأكبر حتى الآن”.

وقال شركاء التحالف فِيْ الوثيقة “الإغاثة فِيْ الوقت المناسب والمناسبة للمواطنين والشركات ضرورية بسبب العبء المتزايد بسرعة لأسعار الطاقة”، مضيفِيْن أن الحزمة الإجمالية تصل إلَّى “أكثر من 65 مليار يورو”.

ادفع الفواتير

وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة، فِيْ الأول من ديسمبر، لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على دفع فواتير الطاقة العالية.

ستدرج الحكومة أيضًا الطلاب فِيْ مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 200 يورو، وستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدة الإسكان.

يسعى الائتلاف الحاكَمْ إلَّى تخفِيْف العبء على الأسر بشكل كبير، لذلك قرر على سبيل المثال زيادة المساعدات المالية للأطفال بشكل واضح.

وبحسب نتائج اللجنة الائتلافِيْة المقدمة اليوم، فإن المساعدات المالية للأطفال ستزداد بمقدار 18 يورو شهريًا للطفلين الأول والثاني اعتبارًا من بداية العام المقبل.

تتضمن الحزمة أيضًا مقترحات لتمديد تخفِيْضات تكلفة النقل العام، و 1.7 مليار يورو فِيْ شكل إعفاءات ضريبية لـ 9000 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

حزم مستمرة

يأتي هذا الإعلان فِيْ أعقاب رزمتين سابقتين من المساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار يورو، والتي تضمنت تخفِيْضات ضريبية على البنزين ودعمًا كبيرًا لتذاكر النقل.

تخصص الحكومة 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية 9 يورو على شبكات النقل المحلية والأقاليمية، مع العلم أن السعر من المرجح أن يكون أعلى.

أزمة طاقة

كَمْا أن برلين، التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لتلبية احتياجاتها، تعرضت لارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.

ارتفع التضخم الألماني مرة أخرى إلَّى 7.9٪ فِيْ أغسطس، بعد انخفاضه لمدة شهرين على أثر تداعيات إجراءات المساعدات الحكومية.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلَّى دفع التضخم فِيْ ألمانيا ومنطقة اليورو إلَّى حوالي 10٪ بحلول نهاية العام، وهُو أعلى معدل منذ عقود.

وتأتي حزمة المساعدات الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 يوم السبت كَمْا هُو مخطط بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.