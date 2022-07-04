ألمانيا تسحب الآلاف من سيارات “تسلا” لهذا السبب.. هذه الطرز المشمولة

أعلن منظم السلامة المرورية فِيْ ألمانيا أنه سيستدعي طرازي Y و 3، بسبب خلل فِيْ نظام مكالمات الطوارئ التلقائي الذي يُعتقد أنه يؤثر على 59000 سيارة على مستوى العالم.

قالت الهِيْئة التنظيمية KPA على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن عيبًا برمجيًا تسبب فِيْ فشل خدمة الاتصال الإلكتروني، والتي تُستخدم تلقائيًا للاتصال بخدمات الطوارئ فِيْ حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهِيْئة أن 59129 مركبة تأثرت بالعيب عالميا لكنها لم تحدد عدد المركبات فِيْ ألمانيا.

يضيف الخطأ مزيدًا من المتاعب إلَّى الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Elon Musk، بعد أن قالت الشركة يوم السبت إنها سلمت عددًا أقل من السيارات الكهربائية بنسبة 17.9٪ فِيْ الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، حيث أدى الإغلاق المتعلق بجائحة “Covid-19” فِيْ الصين إلَّى تعطيل الإنتاج. وسلاسل التوريد.

قال ماسك الشهر الماضي إن مصانع تسلا الجديدة فِيْ تكساس وبرلين “تخسر مليارات الدولارات” فِيْ الوقت الذي تكافح فِيْه لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل فِيْ الموانئ الصينية.