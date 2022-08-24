ألمانيا تعود إلَّى عصر الفحم فِيْ السكك الحديدية

وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على إجراءات لإعطاء الأولوية لاستخدام الفحم فِيْ السكك الحديدية.

تتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز فِيْ مواجهة انخفاض الشحنات الروسية، بما فِيْ ذلك زيادة استخدام الفحم، وهُو مصدر الطاقة الأكثر تلويثًا.

وقالت وزارة الاقتصاد فِيْ وقت سابق إنه للحد من استهلاك الغاز، من الضروري استخدام كَمْيات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.

يمثل القرار تحولًا لهذه الحكومة الائتلافِيْة للعديد من دعاة حماية البيئة، والتي تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030.