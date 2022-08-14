ألمانيا تفاجئ روسيا.. مخزون الغاز يصل لـ75% قبل المَوعِد المحدد بأسبوعين

وصلت مخزونات الغاز فِيْ منشآت تخزين الغاز الألمانية إلَّى أكثر من 75٪، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.

أظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين مساء أمس السبت، أن مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية بلغ 75.43٪ من طاقتها بحلول يوم الجمعة الماضي، أي قبل أسبوعين من المَوعِد المحدد.

95٪ قبل نوفمبر

وفقًا للوائح الجديدة، بحلول 1 أكتوبر، يجب أن يكون مستوى الملء 85 بالمائة على الأقل و 95 بالمائة بحلول نوفمبر.

تعمل مرافق التخزين على تعويض التقلبات فِيْ استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نوعًا من العوائق أمام سوق الغاز.

تحاول الحكومة الألمانية التأكد من أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة تقريبًا بحلول الشتاء.

الهدف هذا العام هُو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل للخسارة الكلية المحتملة للإمدادات الروسية فِيْ الشتاء.

ولأغراض المقارنة، ستكون كَمْية الغاز المخزنة عَنّْد مستوى 95٪ تقريبًا هِيْ نفس كَمْية الغاز التي تم استخدامها على الصعيد الوطني خلال شهري يناير وفبراير 2022.

أصبحت مستويات التخزين الحالية المرتفعة ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.

الاستعداد لفصل الشتاء القاسي

تستعد ألمانيا لفصل شتاء صعب فِيْ ظل نقص إمدادات الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدأت برلين فِيْ التحرك بسرعة، متخذة خطوات لترشيد الاستهلاك.

تعتزم ألمانيا، التي تخشى نقص إمدادات الغاز، خفض التدفئة فِيْ جميع المباني العامة هذا الشتاء، بشرط ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية، بحسب وزارة الاقتصاد.

فِيْ مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung، قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك (حزب الخضر)، الذي قدم فِيْ يوليو / تموز إجراءات لتوفِيْر الطاقة، أنه “بالإضافة إلَّى هذه الإجراءات، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة فِيْ المباني العامة ماعدا طبعا فِيْ المستشفِيْات والمراكز الاجتماعية.

ومن الضروري أيضًا إطفاء إنارة المباني والمعالم التاريخية فِيْ الليل، وهُو إجراء بدأت بعض المدن فِيْ تنفِيْذه، مثل برلين.

واعتبر حابك أن “الاقتصاد يجب أن يكون بعد استهلاك المزيد من الطاقة فِيْ مجال العمل”، مشيرا إلَّى أن المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين.

منذ عدة أسابيع، تدعو حكومة المستشار أولاف شولتز إلَّى بذل جهد وطني لتقليل استهلاك الطاقة المتصاعدة التي قد تنخفض إمداداتها هذا الشتاء بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

فِيْ يونيو، كانت ألمانيا تعتمد على واردات الغاز الروسي بنسبة 3٪، مقارنة بنسبة 55٪ قبل الحرب فِيْ أوكرانيا. يستخدم الغاز لتدفئة المنازل فِيْ ألمانيا بنسبة تزيد عَنّْ 50٪.