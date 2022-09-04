ألمانيا.. خطة تحفِيْزية بـ 65 مليار يورو لتخفِيْف الضغط على الأسر

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة تحفِيْز بقيمة 65 مليار يورو لتخفِيْف الضغط على الأسر مع ارتفاع فواتير الطاقة وسط تضاؤل ​​الإمدادات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، فِيْ تصريحات على هامش إعلان الخطة، إن روسيا ليست شريكًا موثوقًا به فِيْ مجال الطاقة، مؤكدًا أن بلاده ستتغلب على الشتاء القادم دون أن تواجه نقصًا فِيْ إمدادات الطاقة بعد ملء خزانات الغاز.

يشار إلَّى أن شركة غازبروم الروسية قالت يوم الجمعة إن خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز الروسي إلَّى ألمانيا، سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، مما يعمق الصعوبات التي تواجه أوروبا فِيْ الحصول على احتياجاتها من الوقود.

كانت جازبروم تقوم بالفعل بأعمال صيانة على الخط من 31 أغسطس إلَّى 2 سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات إلَّى أوروبا قبل بداية الشتاء إذا تم تمديد وقف الضخ.

خفضت روسيا التدفقات عبر خط الأنابيب إلَّى 40٪ فِيْ يونيو و 20٪ فِيْ يوليو.