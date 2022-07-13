قال نائب وزير المالية الألماني، يورغ كوكيز، إن بلاده ستتوقف تمامًا عَنّْ شراء الفحم الروسي فِيْ الأول من أغسطس، وستتوقف عَنّْ شراء النفط فِيْ 31 ديسمبر.

وقالت ملفات تعريف الارتباط فِيْ منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك فِيْ استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية “سنتوقف عَنّْ شراء الفحم الروسي فِيْ غضون أسابيع قليلة”.

وأضاف أن الفحم الروسي كان يشكل فِيْ السابق 40٪ من خليط الفحم الألماني، بينما شكل النفط الروسي 40٪ من مزيج النفط فِيْ البلاد.

وذكر أن ألمانيا تطور بسرعة محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة فِيْ سد فجوة إمدادات الغاز، لكنه شدد على أنه فِيْ حين يمكن للولايات المتحدة وقطر أن توفرا معًا حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلَّى أوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة.

وفِيْ أبريل الماضي، منح الاتحاد الأوروبي الشركات العاملة فِيْ 27 دولة أربعة أشهر للبحث عَنّْ مصادر جديدة للفحم لتوليد الطاقة.

اعتبارًا من أغسطس المقبل، سينفذ أعضاء الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف استيراد الفحم بشكل دائم من روسيا.

ويأتي القرار، الذي جاء ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، بسبب عملها فِيْ أوكرانيا، ليضيف مزيدًا من الضغط الذي يمتد هذه المرة إلَّى أحد عَنّْاصر قطاع الطاقة الروسي.