ألمانيا فِيْ ورطة.. طوابير “الجوع” أمام بنوك الطعام تتمدد

يبدو أن المعاناة الإنسانية بسبب آثار الحرب الروسية على أوكرانيا لم تؤثر على الدول النامية فحسب، بل أثرت أيضًا على الدول المتقدمة، بما فِيْ ذلك ألمانيا.

وفِيْ هذا السياق، قال يوخن برول، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام الألماني “تافِيْل دويتشلاند”، إن عدد الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل نفقات الضروريات، مثل توفِيْر الغذاء الكافِيْ، قد ازداد حيث نتيجة الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا والارتفاع الحاد فِيْ الأسعار. هذا يضغط على بنوك الطعام فِيْ ألمانيا.

تزايد أعداد المحتاجين

يقول برول إن هؤلاء هم أيضًا أشخاص يكسبون القليل لكنهم لم يكونوا معتمدين على المساعدة حتى وقت قريب.

وأضاف “فِيْ الماضي، كانوا بالكاد قادرين على تغطية نفقاتهم، لكنهم الآن لم يعودوا قادرين على تحمل أسعار الغذاء والوقود والطاقة المرتفعة”، مشيرًا إلَّى أنه يتم إرسال اللاجئين فِيْ بعض الأحيان مباشرة إلَّى بنوك الطعام عَنّْ طريق مكاتب الرعاية الاجتماعية دون تنسيق مسبق. .

وهذا الحشد كبير لدرجة أنه لا يمكن التغاضي عَنّْه أمام منزل جماهِيْر نادي الدوري الألماني لكرة القدم بالدرجة الأولى “يونيون برلين”، كل ثلاثاء فِيْ تمام الساعة الثانية بعد الظهر للقاء بعض الطعام، هُو مثال على ما أصبح عليه الوضع.

يتم توزيع المواد الغذائية فِيْ هذا الموقع فِيْ منطقة كوبنيك فِيْ شرق برلين. وقد أقام النادي ساحته فِيْ بيت المشجعين لهذا الغرض.

تقول كارول زيل، رئيسة مركز التوزيع فِيْ Loaf und Zile، وهِيْ مؤسسة خيرية شريكة Tafel فِيْ Köpenick “يستخدم الكثير من الأشخاص المكان أيضًا كنقطة التقاء اجتماعية”.

هل زاد عدد زوار الموقع فِيْ الآونة الأخيرة يقول زيلي إن العدد قد زاد بالفعل. فِيْ السابق، كان يتم تقديم الطعام إلَّى 300 أو 320 شخصًا، والآن أصبح العدد أكثر من 500 شخص يوميًا.

أكثر من 960 بنك طعام

يوجد فِيْ ألمانيا أكثر من 960 بنك طعام ترعاها العديد من الشركات – مثل المخابز المحلية والمسالخ ومحلات المواد الغذائية والمطاعم، وكذلك شركات السيارات والبنوك. تتبرع هذه الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والخبز والمعجنات ومنتجات الألبان. هناك أيضًا جوانب أخرى من الدعم المقدم لبنوك الطعام مثل الحوافز المالية عَنّْد شراء شاحنة صغيرة، على سبيل المثال.

فِيْ ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، شهدت بنوك الطعام زيادة فِيْ عدد المستفِيْدين بنسبة تتراوح بين 50 و 150٪، وفقًا لبيانات بيتر زيلز، رئيس اتحاد بنك الطعام البافاري. يقول Tsels أن أكثر من 90٪ من المسجلين الجدد هم من اللاجئين من أوكرانيا، موضحًا أن الزيادة الكبيرة فِيْ الأعداد دفعت بعض بنوك الطعام إلَّى حظر استقبال مستفِيْدين جدد.

اندفاع مذهل للتسجيل

فِيْ بايرويت، على سبيل المثال، كان هناك “اندفاع مذهل للتسجيل” بمجرد رفع تجميد القبول. كان تيليس متطوعًا فِيْ بنوك الطعام منذ 14 عامًا، لكنه يرى أن هذا هُو أكبر تدفق للمعوزين حتى الآن، ولم يصل إلَّى هذا الحد خلال أزمة اللاجئين فِيْ عامي 2015 و 2016.