قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب فني لتقليص إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب، بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم أن تدفقات الغاز فِيْ نورد ستريم 1 ستنخفض أكثر.

أعلنت شركة غازبروم أن توربينًا آخر فِيْ نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا قد توقف وأن تدفقات الغاز، التي تصل بالفعل إلَّى 40 فِيْ المائة فقط من قدرة خط الأنابيب، ستنخفض إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من 27 يوليو.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية على منصة TTF الهُولندية 10.45 فِيْ المائة بعد قرار شركة الغاز الروسية غازبروم خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مع مخاوف من أن الدول الأوروبية ستعاني من نقص الطاقة، وفقا لفوربس.

استأنفت غازبروم تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 الأسبوع الماضي بعد توقف عَنّْ الصيانة لمدة 10 أيام، ولكن بنسبة 40٪ فقط من قدرة خط الأنابيب البالغة حوالي 167 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

وأوضحت الشركة الروسية أنها أوقفت تشغيل توربين آخر من شركة سيمنز يستخدم فِيْ محطة بورتوفايا فِيْ خط أنابيب نورد ستريم 1، مشيرة إلَّى أن الإمداد عبر نورد ستريم 1 اعتبارًا من 27 يوليو لن يتجاوز 33 مليون متر مكعب يوميًا.

وقالت جازبروم فِيْ بيان يوم الاثنين إن العقوبات ما زالت تعرقل صيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، فِيْ إشارة قوية إلَّى أن إمدادات الطاقة إلَّى أوروبا لا تزال معرضة للخطر ما لم يخفف الغرب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضحت شركة الغاز أنها تلقت وثائق من شركة Siemens Energy، المسؤولة عَنّْ الصيانة، بخصوص توربينات خط أنابيب Nord Stream 1، لكنها لم تحل بعد جميع المشاكل والمخاطر المتبقية.

من جهتها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يوجد سبب فني لتقليص إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب.

خفضت روسيا شحنات الغاز مرتين فِيْ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون إصلاح التوربينات فِيْ كندا وعدم إعادته إلَّى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو.

وافقت ألمانيا وكندا على إعادة التوربين إلَّى روسيا، لكن لم يتم إرساله بعد.

واعتبرت برلين هذا “حجة” وقرار “سياسي” للضغط على الغربيين فِيْ سياق الصراع فِيْ أوكرانيا.

وأكدت مجموعة “سيمنز” الألمانية المكلفة بصيانة التوربينات أنه “لا علاقة بين التوربين وخفض شحنات الغاز التي تم تنفِيْذها أو الإعلان عَنّْها”.