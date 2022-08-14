ألميريا وريال مدريد.. تركي آل الشيخ يتوقع سيناريو كارثي لبنزيما

يهتم مشجعو الكرة العربية والسعودية بشكل خاص بظهُور فريق الميريا فِيْ الدوري الإسباني، عَنّْدما يواجهُون ريال مدريد فِيْ الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.

مَوعِد مباراة الميريا وريال مدريد والقناة الناقلة

تُختتم مباريات اليوم فِيْ الدوري الإسباني بمواجهة صعبة مع ألميريا الصاعد حديثًا من الليغا، حيث يواجه ريال مدريد حامل اللقب، الذي فاز مؤخرًا بكأس السوبر الأوروبي.

تقام مباراة الميريا – ريال مدريد فِيْ تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بالأداء الصوتي للمعلق التونسي رؤوف خليف.

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تركي آل الشيخ لا ينام بسبب الميريا – ريال مدريد

كتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هِيْئة الترفِيْه ومالك نادي المرية عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الحلم طار”، تزامنا مع اقتراب المواجهة القادمة ضد ريال مدريد. .

نشر صاحب الميريا صورة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، كتب فِيْها أنه يتوقع أسوأ خمس دقائق له فِيْ كرة القدم.