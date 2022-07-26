ألم الرأس عند الأطفال ما أسبابه وطرق علاجه ،يعتبر الصداع عند الأطفال سببًا للعديد من مجمل زيارات الأطفال إلى المراكز الطبية، وتتنوع الشكوى عن اوجاع في الرأس لدى الأطفال عنها لدى البالغين الشكوى من آلام الرأس هي أمر شائعة لدى الأطفال ويمكن أن تظهر حتى في سن الى عامين بغض النظر عن ظهور حمى أو أي مرض مرافق آخر، فالمعاناة من آلام المستمرة في الرأس لدى الأطفال تظهر بشكل خاص في مرحلة الابتدائية .

الصداع عند الأطفال

يوجد نوعان من الصداع أو آلام الرأس عند الأطفال يتم تصنيفهما حسب سبب حدوثهما، وهذان النوعان هما

الصداع الأساسي.

صداع ثانوي.

في الفقرات التالية سوف نستعرض أسباب وأعراض هذه الحالة بالتفصيل.

أسباب الصداع الأولي عند الأطفال

عادة ما يظهر الصداع عند الأطفال، المعروف بالصداع الأساسي، من تلقاء نفسه دون أي حالة أساسية تؤدي إليه.

يحدث ذلك لعدة أسباب، منها توسع الأوعية الدموية في الدماغ. إصابة بشد عضلي في الرقبة. أدى التهاب جزء معين من الدماغ إلى حدوث تورم. خلل في النواقل العصبية.

ينقسم هذا النوع من الصداع إلى ثلاث حالات الصداع النصفي. صداع التوتر الصداع العنقودي.



الصداع النصفي وصداع التوتر أكثر شيوعًا عند الأطفال من الصداع العنقودي، وفيما يلي وصف لكل نوع على حدة

صداع التوتر

يؤثر صداع التوتر على الطفل إذا كان التوازن الكيميائي في الدماغ مضطربًا. يظهر عادة في حالات الإجهاد العضلي أو النفسي، أو في حالات توتر عضلات الرقبة أو الجزء العلوي من الجسم.

يكمن ألم هذا النوع من الصداع في أن الطفل يشعر بالضغط على جانبي الرأس، كما لو كان الشريط مثبتًا بإحكام على الرأس. قد تحدث في مقدمة الرأس أو الرقبة في بعض الأحيان.

الصداع النصفي

في حالات الصداع النصفي، يشعر الطفل بنبض مؤلم على جانب واحد من الرأس، والذي يرتبط عادةً بحساسية الصوت أو الضوء الشديد.

في هذه الحالة قد يشعر الطفل بالغثيان وكذلك زيادة في إنتاج الجسم لبعض المركبات التي تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تفاقم الألم.

تظهر هذه الأعراض عادة بشكل متقطع على شكل نوبات من الألم، والتي عادة ما تزداد شدتها ومدتها مع حركة الطفل.

الصداع العنقودي

الصداع العنقودي حالة نادرة عند الأطفال دون سن العاشرة، وتتميز أعراضه بوخز في جانب واحد من الرأس، والذي عادة ما يكون مصحوبًا بتمزق مفرط، وشعور باحتقان الأنف.

أسباب الصداع الثانوي عند الأطفال

ينتج الشكل الثانوي لألم الرأس عند الأطفال عن عدة عوامل، من أهمها ما يلي

وجود حالة طبية

ترتبط العديد من الحالات التي يصاب فيها الطفل بالصداع بالصداع، مثل نزلات البرد أو الانفلونزا. احتقان الجيوب الانفية. التهاب الأذن الوسطى.

هناك أيضًا بعض الحالات غير الشائعة التي تؤدي إلى إصابة الطفل بصداع ثانوي، مثل التهاب الدماغ. التهاب السحايا.

تعتبر هذه الحالات من الأمراض الخطيرة التي يجب معالجتها على الفور قبل أن تتسبب في تلف الدماغ.

صدمة الرأس

تتسبب رضوض الرأس في شعور الطفل بالصداع، ولكن إذا كانت الصدمة قوية، يجب استشارة الطبيب فورًا للتحقق من حالة الطفل.

تناول بعض الدواء

بعض الأدوية التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل بعض أنواع مسكنات الألم، قد تسبب الصداع عند الطفل إذا تم تناول جرعات عالية. قد تتسبب الكورتيكوستيرويدات أيضًا في حدوث ذلك.

الصداع المرتبط بصعوبة الرؤية

عادة ما يحدث صداع النشل بسبب ضعف الرؤية أو مشاكل في العين تتطلب منك التركيز أكثر من اللازم لرؤية الأشياء.

وجود مشاكل في الدماغ

يعتبر هذا من الأسباب النادرة للصداع، ولكن إذا كان موجودًا، فإنه يظهر على النحو التالي ورم في المخ. نزيف في المخ. خراج الدماغ.

حيث تؤدي هذه الظروف إلى زيادة الضغط على الدماغ مما يؤدي إلى شعور الطفل بصداع شديد.

تشخيص الصداع وآلام الرأس عند الأطفال

عادة ما يتم تشخيص الصداع عند الأطفال عن طريق طرح بعض الأسئلة على الأم، بما في ذلك ما إذا كان الطفل يعاني من أي مرض أو مشاكل وراثية تؤدي إلى هذه الحالة.

كما يسأل عن شكل الصداع وعلى أي جانب يقع، وما الأعراض المصاحبة له وكم مرة يشعر الطفل بهذه الآلام في اليوم.

في معظم الأوقات، لا يحتاج الطبيب إلى اختبارات أخرى لتحديد الحالة، ولكن في بعض الأحيان قد يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات مثل تحليل الدم. اختبارات التصوير مثل التصوير بالأشعة السينية. التصوير بالرنين المغناطيسي. التصوير المقطعي.

توفر هذه الاختبارات صورة مفصلة للدماغ لاكتشاف المشكلة وتحديد علاجها.

متى يجب استشارة الطبيب

في حالة استمرار صداع الطفل أو ترافقه ببعض الأعراض التالية، يجب استشارة الطبيب فورًا

إغماء؛

القيء.

زيادة الصداع.

– صداع متكرر.

يعاني الطفل من نوبة عصبية.

قلة التركيز والانتباه لدى الطفل.

الشعور بتنميل في الأطراف.

رؤية مزدوجة أو غير واضحة.

ظهور طفح جلدي على الجلد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم؛

كثرة التبول.

يشرب الطفل الكثير من السوائل.

صداع شديد بعد الاصطدام بالرأس بقوة.

العلاج لا يساعد في تخفيف الصداع.

تواجه صعوبة في الحركة لدى الطفل.

نصائح لمنع الصداع عند الاطفال

هناك العديد من النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع عند الأطفال، ومن أهمها ما يلي

تجنب المثيرات

معرفة سبب آلام الرأس عند الطفل وتجنبها أو خطوات حل المشكلة، لذلك يجب مراقبة نمط حياة الطفل جيدًا لمعرفة السبب وتجنبه.

تحسين نمط الحياة

يمكن لبعض الممارسات الصحية أن تساعد في تقليل خطر إصابة الطفل بالصداع، وهذه الممارسات هي

احصل على قسط كافٍ من النوم أثناء النهار.

ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة.

اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه.

اشرب الكثير من الماء يوميًا (لترين من الماء).

قلل من تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تقليل الضغط النفسي

يعد الضغط النفسي من أولى المشاكل التي تسبب الصداع عند الطفل، وهي

يفكر الطفل في الواجبات والامتحانات.

الانشغال بالأشياء التي يجب عليه القيام بها.

توتر العلاقات بين الطفل وأصدقائه في الفصل.

لذلك لا بد من تخفيف هذا الضغط عن الطفل ومكافأته في حال إتمام المهام المدرسية من أجل تعزيز حالته النفسية.

اكتب المعلومات عن الصداع

يجب على الأم تخصيص ملاحظة للطفل تحتوي على تواريخ صداع الطفل، وأعراضه، وشدته، وعدد المرات التي يتكرر فيها في اليوم، ومدة تلك النوبة، وكذلك أي أدوية يستخدمها الطفل حتى يتمكن من ذلك. لاكتشاف سبب آلام رأس الطفل.

اتبع تعليمات الطبيب

إذا كان الطفل يعاني من صداع متكرر وحاد، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية التي يجب الالتزام بها لتقليل حدة الصداع.

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق الذي كان سبب مصاعب مع الأصدقاء أو المعلمين أو الآباء سببا في صداع الأطفال، قد يشتكي الأطفال الذين يشتكون بالاكتئاب من الصداع وخاصةً إذا كانوا يتألمون من صعوبة في التعرف على مشاعر الحزن والوحدة العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان ألم الرأس عند الأطفال ما أسبابه وطرق علاجه.