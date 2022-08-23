أليوسكي “يصدم” جماهِيْر الأهلي.. ماذا قال

أثار النجم المقدوني إزجان أليوسكي الظهِيْر الأيسر للنادي الأهلي، المعار إلَّى فنربخشة التركي، جدلًا فِيْ الأوساط الرياضية السعودية بشأن مستقبله.

وانضم اليوسكي إلَّى الأهلي ميركاتو الصيف الماضي من صفوف الفريق الكروي الأول لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

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بعد سقوط قلعة الرقعي انتقل النجم المقدوني إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي فناربخشه. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

اليسكي يثير الجدل فِيْ المجتمع الرياضي السعودي

وكشف اليوسكي فِيْ تصريحات لصحيفة “سبوركس”، عَنّْ رغبته فِيْ الانتقال إلَّى العملاق التركي، منذ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022 ؛ قبل مغادرته للأهلي.

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وأضاف النجم المقدوني “لطالما حلمت باللعب لهذا النادي الرائع … والآن تحقق حلمي أخيرًا”.

وأعرب إزجان أليوسكي عَنّْ ثقته فِيْ تحقيق إنجازات كبيرة مع فناربخشه فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.