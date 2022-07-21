أليو ديانج يتحدث عن ترشحه لجائزة الأفضل ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

وتحدث الدولي المالي عليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن ترشيحه لجائزة أفضل أفريقيا 2022 ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي.

يقام حفل توزيع الجوائز في إفريقيا مساء الخميس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز عبر حساب “كاف” الرسمي على موقع “فيسبوك” على عكس القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي عبر موقع “يوتيوب”.

وقال عليو ديانج في مقطع فيديو عبر حساب “كاف” على موقع “تويتر” “أنا سعيد جدًا بترشيحي لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022”.

وتابع “أنا أقدر ذلك كثيرًا، لذا أشكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والنادي الأهلي”.

وتابع “أشكر الجماهير التي أعطتنا القوة للعب، وسنواصل إسعادهم”.

وختم “كنت أتمنى أن أكون معكم في هذه الأمسية الخاصة التي تشهد ترشيحي الأول للجائزة، لكنني لا أستطيع بسبب نهائي كأس مصر”.

من أفضل اللاعبين في إفريقيا 🌍

عليو ديانج نجم الاهلي رسالة خاصة لكم قبل ساعات من بدء حفلنا 👇

اربح جائزة 👀 # CAFA2022Awards pic.twitter.com/RCWDPSTbQ8

– # CAFAwards2022 – عربي (caf_online_AR) 21 يوليو 2022