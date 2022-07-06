أليو ديانج يقترب من أندرلخت البلجيكي..اعرف التفاصيل

أعلن اتحاد الكرة أن لاعب خط وسط الأهلي عليو ديانج يقترب من مغادرة صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، والانتقال لنادي أندرلخت البلجيكي للدفاع عن ألوان قميصه من الموسم الجديد.

ونشرت الرابطة المالية رسالة عبر حسابها على موقع “تويتر”، نقلاً عن موقع AFRICA FOOT UNITED، قائلة “Alio Diang يقترب من Anderlecht”.

وأضاف “أليو ديانج سيكون في أندرلخت ولن يعارض اللاعب فكرة الانضمام إلى النادي البلجيكي الموسم المقبل”.

وتابع “أليو ديانغ سيقدر ناديه بـ 5 ملايين يورو، ويمكن للأهلي أن يتركه يرحل إذا قدموا له عرضا”.

يرحب النادي الأهلي بخروج عليو ديانج من صفوف ريد كاسل نهاية الموسم الجاري، إذا تم الحصول على عرض مالي مناسب.

ومن المنتظر أن يتخذ الأهلي قراره النهائي بشأن انتقال أليو ديانج إلى نادي أندرلخت البلجيكي رسميًا في الفترة المقبلة.

أليو دينغ يرقص على أندرلخت!

سلون تضمين التغريدة Aliou Dieng serait dans les papiers d’Anderlecht et le joueur ne serait pas Oppé à l’idee de rejoindre le club belge

هم نادي l’estimait à 5 M d’euros et Al Ahly pourrait le laisser Depart en cas d’offre

🦅🇲🇱 pic.twitter.com/CCk7HxGOCC

– ليه إيجل دو مالي 🇲🇱🦅 (AiglesDuMali_) 6 يوليو 2022