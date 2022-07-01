“أمازون” تستجيب لطلب الإمارات وتحذف محتويات تروج للمثليين

استجابة التجارة الإلكترونية العالمية لشركة أمازون لطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحظر بيع منتجات LGBT أو ظهُور مثل هذه المنتجات على محرك بحث الشركة من خلال منصتها داخل متاجرها فِيْ الإمارات.

وبحسب “نيويورك تايمز”، دخل القرار حيز التنفِيْذ من قبل أمازون اعتبارًا من يوم الاثنين 25 يونيو 2022، بعد أن تلقت الشركة مطالبات حكومية باحترام الخلفِيْة الثقافِيْة للشعب الإماراتي الذي لا يقبل هذا النوع من المنتجات.

وبحسب الصحيفة، فقد منحت حكومة الإمارات شركة أمازون مهلة حتى الجمعة، للاستجابة لطلبها بالكامل، وإلا ستواجه الشركة عقوبات.

احترم القوانين المحلية

وتنفِيْذاً لهذا القرار، أخفى فريق العمل فِيْ محرك بحث أمازون داخل الإمارات ما يصل إلَّى 150 كلمة رئيسية للمنتجات التي صدر الحظر على أساسها، حتى لا تظهر للمستهلكين من عملاء أمازون فِيْ الإمارات.

ينطبق نفس القرار أيضًا على حظر الكتب المتاحة للبيع عبر أمازون، على عكس المنتجات المحظورة، فهذه الكتب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا النوع من الاتجاه.

من جهته، قال متحدث باسم أمازون لبي بي سي “لكن بالنسبة لمتاجر أمازون حول العالم، يجب أن تلتزم بالقوانين والقواعد المحلية”.

مجتمع من الأصالة والتسامح

حيث تشكل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً كدولة تسامح وتعايش تضمن لكل من يقيمون على أرضها حقوقهم فِيْ الدين والمعتقد والعيش الكريم، وترفض خطاب الكراهِيْة والتمييز والتعصب الفكري والسلوكي، وتؤكد على ذلك بشكل قاطع. رفض جميع السلوكيات والممارسات الشاذة التي تنال من القيم والأخلاق الإنسانية، وأن المثلية الجنسية مجرم فِيْ الإمارات، مثل أكثر من 65 دولة فِيْ العالم، لديها قوانين تجرم المثلية الجنسية.

كَمْا حاز النموذج الإماراتي القائم على الأصالة والحداثة والحفاظ على القيم التي تحافظ على المجتمع على استحسان دولي. بعد أن رفضت الإمارات السماح بعرض فِيْلم الكارتون “سنة ضوئية” ورسائله الشاذة الموجهة لأطفال العالم، اتبعت موقف الإمارات 13 دولة أخرى، بما فِيْ ذلك الصين، التي اشترطت حذف المقاطع قبل السماح بالفِيْلم. ليتم بثها.

موقف خليجي صارم

أصبح احترام العادات والثقافات وبناء القلاع للحفاظ على نسيج الأسرة توجهًا عالميًا يسعى إلَّى سد الثغرات التي تحاول بعض الأفكار الهدامة استغلالها لاختراق المجتمعات وتفكيكها، من خلال الترويج للأفكار الهدامة والسامة والمتطرفة التي تسعى إلَّى تستغل قيم التسامح تحت شعارات ورسائل شاذة.

وفِيْ هذا السياق كان هناك موفق خليجي قوي واجه مثل هذه الممارسات والأفكار الشاذة. أعدت وزارة الخارجية الكويتية دبلوماسيا أمريكيا رفِيْع المستوى للاحتجاج على تغريدات السفارة الأمريكية الداعمة لحقوق المثليين.

وخلال هذا الشهر أيضًا، صادرت السلطات فِيْ السعودية ألعابًا وملابس أطفال تروج للمثلية الجنسية.