أماكن بيع ايفون 14 برو max في السعودية وموعد نزوله رسميا , يتساءل الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن سعر ومواصفات وكافة تفاصيل هاتف آبل الأمريكي الجديد، iPhone 14 Pro Max، وهُو ما يقلق أيضًا الكثير من الناس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والوطن العربي. مثل أي شخص آخر، بسبب الضجيج حول الإمكانيات والمواصفات التي سيصدرها هذا الهاتف، أعادت لنا شركة Apple الأمريكية المتخصصة فِيْ التكنولوجيا، إصدار iPhone كل عام بمكونات وميزات تنافسية. التي لا تتكرر أو تتواجد فِيْ أي موبايل آخر، من iPhone 11 إلى هذا الهاتف الذي لم يتم طرحه بعد فِيْ الأسواق العالمية والذي يقوم بتصفِيْة ميزاته قبل الإعلان الرسمي الذي أعلنه المهتمون بعالم التكنولوجيا. الذي توقع الكثير من سعره قبل إطلاقه فِيْ سبتمبر 2022.

أين تبيع iPhone 14 Pro max فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تعتبر أجهزة iPhone وجميع الهُواتف والجوالات الأكثر مبيعًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

هذا يرجع إلى مشاركة المواطنين السعوديين مؤخرًا، ليس ذلك فحسب، بل عمليات البحث أيضًا.

مواقع الأسئلة الشائعة حول الهُواتف المحمولة وأماكن شرائها.

من المقرر أن تعقد شركة آبل مؤتمرا صحفِيْا فِيْ 7 سبتمبر 2022 للإعلان.

لجميع تفاصيل هاتف iPhone 14 Pro Max وجميع مواعيد صدوره.

وانحدارها إلى الأسواق العالمية والعربية.

وإذا كنت تتساءل عن الأماكن المخصصة لبيع هُواتف iPhone 14 Pro Max داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

وفِيْ مدنهم، أولاً وقبل كل شيء، الفروع المعينة من قبل Apple أو الوكيل الرسمي للشركة.

وهِيْ فروع معتمدة من الشركة الأمريكية وهِيْ –

مركز الصيانة الرسمي والمعتمد بطريق الملك فهد الفرعي، الرياض 12212، الرقم +966490027711.

فرع السويدي عند مخرج السويد ويمكن التواصل مع المركز على +966920004123.

مركز شارع العليا أمام مركز الهرم ويمكنك التواصل مع المركز على +966920029466.

مركز معتمد بشارع عثمان بن عفان بالنخيل مول.

شارع الملك بن مروان، بالقرب من مقهى كاريبو، الرقم +966114715134.

وفِيْ جدة المركز المعتمد فِيْ منطقة باروم.

المركز المعتمد فِيْ الصانع مول رقم +966920029466.

وجدة هِيْ أيضًا المركز المعتمد فِيْ منطقة أيسلندا.

أين تبيع iPhone 14 Pro max فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أعلنت شركة ابل العالمية في مؤتمر صحفي أقيم رسميًا يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 سبتمبر 2022، عن إصدار آيفون 14 بمميزات وتصميم رائع، وتعتبر أجهزة أيفون 14 برو ماكس هي أحدث الإصدارات التي قامت شركة أبل بالإعلان عنها والتي تعد رائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ويمتلك الجهاز العديد من المميزات الرائعة التي تُميزه عن غيره من الإصدارات السابقة، وتُعرف شركة ابل العالمية بأنها من أقوى الشركات في العالم استثمارًا، وذلك منذ تاريخ تأسيسها عام 1976 مـ الي وقتنا الحالي.