أمال رزق مسابقة ملكة جمال مصر مختلفة هذا العام.. والتتويج نهاية الشهر

قالت الدكتورة أمل رزق، مؤسسة مسابقة ملكة جمال مصر ورئيسة لجنة التحكيم، إن مسابقة ملكة جمال مصر هذا العام مختلفة تمامًا عَنّْ الأعوام السابقة من حيث الأفكار والإبداع لدى المتسابقات.

وأضافت “رزق” أن جميع الأفكار فِيْ مسابقة Miss Eco Teen Egypt، والتي تم تقديمها من خلال عرض أزياء فساتين المتسابقات المصنوعة من مواد معاد تدويرها للاستفادة منها، كانت مختلفة عَنّْ السنوات الأربع الماضية، لما رأي لجنة التحكيم. اختارت أفضل 12 تصميمًا ثم اختارت أفضلها، تصميم التي فازت بالملك عبد المجيد، بعد أن صنعت فستانها مع العديد من ألعاب الأطفال فِيْ رسالة لجميع الصغار للاحتفاظ بألعابهم.

وبخصوص المسابقة الثانية وهِيْ ملكة جمال مصر الأنيقة بنت مصر، صرحت أمل رزق أن هذه المسابقة مخصصة للفتيات من سن العشرين، وتقوم على خلق واختيار المتسابقات من الشخصيات الفنية والتاريخية والفنية. تاريخ الموضة، الذي شارك فِيْه العديد من المتسابقات بفساتين مختلفة، وفازت المتسابقة هاجر مختار باللقب، قدمت فستانًا أبيض لعروس النيل، مطرز على الطراز الفرعوني القديم.

وأوضح أن مسابقة Talent Show ستقام فِيْ 17 أغسطس المقبل، ومن ثم يقام الحفل الختامي وتتويج ملكة جمال مصر الأنيقة 2022 نهاية الشهر الجاري.

وحضر الحفل أعضاء لجان التحكيم الدكتورة أمل رزق مؤسسة المسابقة ورئيسة لجنة التحكيم والفنانة منة عرفة وخبيرة التغذية والمتخصصة فِيْ السمنة والنحافة د.باهِيْ هاني والإعلامية ياسمين الخطيب. المصممة كاميليا حسين وإلهام وجدي ملكة جمال مصر 2009 والفنان محمد مصباح.