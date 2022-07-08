أمانة الرياض تُطلق مبادرة ثلث الأضحية

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة “ثلث الأضحية”، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تتيح للمقيمين التبرع بجزء من تضحياتهم للأسر المحتاجة المسجلة لدى الجمعيات الخيرية المختلفة في العاصمة، خلال أيام عيد الأضحى.

الهدف من المبادرة

وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى السماح للجمعيات الخيرية بالعمل في المجالات الاجتماعية، مما يتيح للسكان التبرع بثلث المجازر من خلال 3 مسالخ المونسية والعزيزية وجنوب الرياض، حتى تقوم الجمعيات بإعدادها وتغليفها. عليهم وتسليمهم للأسر المسجلة على قوائمهم.

وتشمل المبادرة قيام جمعيات خيرية بدور توعية وتوعية للمانحين من خلال ثلاثة منافذ معتمدة، بالإضافة إلى تجهيز 15 سيارة مبردة لتنزيل التبرعات بعد الاستلام ومطابقة الوزن واستلام الشحنات ووضعها في الصناديق المخصصة للتحصيل. تليها مرحلة نقل البضائع من الميناء إلى الثلاجات المجهزة داخل الجمعيات، ليتم تكسيرها، وتعبئة القرابين وتخزينها ثم تسليمها للأسر المحتاجة.

ثلث الأضحية

تأتي مبادرة أمانة منطقة الرياض “ثلث الأضحية” في إطار اهتمامها بتعزيز دور المجتمع في القطاع البلدي وبناء تحالفات قوية وفعالة مع القطاعات غير الربحية، لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتكافل. بين السكان والوكالات الخدمية العاملة في المنطقة.