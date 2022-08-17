أمانة المدينة المنورة تتيح خدمات المتاجر المتنقلة

وفرت بلدية المدينة المنورة حاضنات محلات متنقلة تتيح للمستفيد إصدار ترخيص لمتجر متنقل أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية، عبر منصة بلدي.

تم تأطير ذلك في إطار دعم قطاع الأعمال، والسماح للأفراد بالمشاركة في المبيعات وتنظيم عملية البيع في الأماكن العامة، من خلال حاضنات الأعمال، والعربات المتنقلة، وضمان سلامة الزوار وخلق بيئة جذابة.

خلق فرص استثمارية

تهدف البلدية من خلال خدمات المتجر المتنقل إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال تسهيل إجراءات الترخيص والحصول عليها من خلال الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها عبر منصة بلدي عبر الموقع الإلكتروني. أو التطبيق المتاح على الأجهزة فهو جزء من الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي.

كما تساهم الخدمات المقدمة بشكل مباشر في تحسين المشهد العمراني في مدن المملكة من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة.

خدمات متجر المحمول

يمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات لمحلات المحمول ومنها (اصدار رخصة مؤقتة لمتجر موبايل – تعديل رخصة مؤقتة لمتجر موبايل – الغاء رخصة مؤقتة لمتجر موبايل – اصدار عربة نقالة – اصدار عربة نقالة – تعديل رخصة عربة متنقلة تجديد رخصة سيارة متنقلة – إلغاء رخصة مركبة متنقلة موظف حكومي.