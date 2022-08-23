أمانة جازان تحذر المقاولين من إتلاف ممتلكات البلدية السجن والغرامة

حذرت أمانة منطقة جازان من تخريب ممتلكات البلدية من قبل بعض المقاولين في إطار مخالفات البناء.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “عزيزي المقاول إتلاف الأرصفة وحوافها أو أعمدة الإنارة أو المصابيح أو أي ممتلكات بلدية أخرى يعرضك للانتهاك”.

عقوبة مخالفة الخدمات العامة

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من قانون حماية الخدمات العامة تنص على ما يلي “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة كل من دمر أو عطل أو عطل عمداً أي توسعات أو منشآت للخدمات العامة. بما لا يزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين “. كان الجاني أحد الوالدين أو الشريك.

وتنص المادة 6 من نفس النظام على ما يلي “يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو انقطاع أي من تمديدات الخدمات العامة. إذا كان الجاني متعاقدًا فيجوز منع التعاقد معه في المستقبل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يجوز الحكم بمنع التعاقد معه لمدة تزيد عن الحد الأقصى. المشار إليها، بشرط ألا تتجاوز مدة المحاكمة ضعف هذا الحد. ونشر في الصحف المحلية الأحكام الصادرة على نفقة المحكوم عليه.

إصلاح الضرر

تلزم المادة الحادية عشرة من النظام الجاني بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالتركيب أو لأطراف ثالثة، بما في ذلك تكاليف إصلاح الضرر الناجم والتعويض عن المنفعة المفقودة للتركيب أو لأطراف ثالثة. ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.

يجوز للسلطة المختصة إلزام مرتكب التعدي بإصلاح ما نتج عن التعدي عليه أو إجراء الإصلاح على نفقة المتعدي، وفي هذه الحالة سيتم تنزيل جميع النفقات والمصاريف اللازمة لتصحيح التعدي وإصلاح الضرر الناجم. لها. تحدد تكاليف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص. تكون مستحقاتك مع أي وكالة حكومية، وإلا فسيتم تحصيلها وفقًا لقواعد تحصيل أموال الدولة.