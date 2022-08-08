أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية أكثر من 3 ملايين متر

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، ترميم 6000 متر مربع خصصتها الحكومة لإنشاء حديقة عامة في حي النخيل.

المستودعات ومساكن العمال

وقال البقمي خلال حديثه لـ “العربية” إن الأمانة أشرفت على إنشاء مستودعات ومساكن للعمل بها، وبعد صدور حكم المحكمة أزيلت المخالفات.

مناطق واسعة

وأضاف أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم رصد واستعادة أراض حكومية تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع، كما قامت الأمانة باستصلاح أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع بأبحر الشمالية بعد اعمال بناء. نفذت على أراض مملوكة للدولة بطريقة غير نظامية.