أمانة جدة خريطة الإزالة الجديدة الذكية، تم نشر من قبل الأمانة الفترة الأخيرة خريطة الإزالة الجديدة الذكية وذلك تقوم هذه الخريطة في معرفة كافة المناطق والأحياء السكنية العشوائية القابلة للازالة في جدة، بعد ما تم اتخاذ القرار الاخير بإزالتها على أن يتم اعمارها من جديد، وفق معايير محددة وضعتها الامانة العامة السعودية.

إزالة العشوائيات في جدة

أصدرت امانة جدة الفترة الأخيرة في المملكة السعودية، بيان رسمي لإزالة كافة العشوائيات في العديد من القرى في مدينة جدة، وذلك الأمر ينبع لمصلحة المواطنين الذين يسكنون في تلك الأحياء والتي تشكل لهم خطر كبير في المستقبل، كما وسيتم فتح بعض الشوارع الواسعة، وسيتم إخلاء المناطق العشوائية من سكانها ويبدأ مباشرة في معالجتها وبنائها وفق معايير دولية.

أمانة جدة خريطة الإزالة الجديدة الذكية

تعمل الأمانة جدة على نشر خريطة جديدة ذكية للهدد والتي تبين لكافة المواطنين الأحياء المستهدفة بالإزالة بحث سيتم اعادة بنائها بشكل أفضل وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين كما وسيتم تلبية كافة متطلبات السكان ، وتقديم كافة الخدمات وتنفيذ كافة الإجراءات مع الجهات المسؤولة.

خريطة جدة الالكترونية الجديدة للهدد 2022

تقديم الخريطة الإلكترونية المخصصة للهدد في العديد من المناطق جدة كما وتقدم الخريطة الإلكترونية كافة الخدمات حول المدينة، كما وتقدم الخريطة العديد من الخدمات وأهم هذه الخدمات:

من خلال الخريطة الالكترونية يمكن الاطلاع على المواقع الإلكترونية بجدة

تحدد الخريطة النوادي والأسواق وكافة المطاعم

تحدد الخريطة الإلكترونية كافة محطات الوقود والمركز الطبية وغيرها

توقر الخريطة كافة الدوائر الحكومية في جدة

وفرت امانة جدة الفترة الاخيرة خريطة الإزالة الجديدة الذكية والتي تفيد كافة المواطنين في معرفة المخطط الجديد لازالة بعض المناطق في مدينة جدة والعمل على تطوير المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات المهمة لكافة مواطنيها.