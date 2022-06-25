أمراض العيون الشائعة لدى الطفل قبل العامين

بعد ولادة الطفل، يجب فحص عينيه ومراقبتهما للتأكد من عدم وجود مشاكل في الرؤية لديه. اكتشف أمراض العيون الرئيسية التي تصيب الطفل خلال العامين الأولين من العمر.

التهابات العين

من الممكن أن يصاب الرضيع بالتهاب في العين نتيجة التعرض لبعض البكتيريا والجراثيم، وقد تخرج بعض إفرازات القيح من العين، مما يسهل على الأم ملاحظته.

حول العين

أحياناً تنظر الأم إلى عيني طفلها الصغير وتكتشف الحول، فعليها استشارة طبيب عيون، لأن الحول العابر لا يشكل خطراً على الطفل، وهو أمر طبيعي خلال الفترة الأولى من عمر الطفل. الحياة، وتختفي بمرور الوقت.

أعين نعسانه

من المشاكل التي تصيب عيون الأطفال وتتسبب في عدم وضوح الرؤية، ويحدث هذا غالبًا بسبب شيء يتعارض مع قدرة العين على الرؤية القوية وعدم نمو خلايا المخ بشكل طبيعي.

يمكن ملاحظة مشكلة كسول العين بعد أن يكمل الطفل السنة الأولى من العمر، ولا يستطيع الرؤية بشكل طبيعي مما يؤثر على تركيزه على الأشياء التي يلتقطها، وقد تتجول العينان بعيدًا عند الطفل.

إذا تم إهمال مشكلة العين الكسولة، فقد تزداد سوءًا وتؤدي إلى ضعف الرؤية لاحقًا، سواء كانت المشكلة في عين واحدة أو في كلتا العينين.

إفرازات العين

تفرز عيون الرضيع موادًا لزجة تشبه الدموع، ولكنها أكثر سمكًا ومختلفة في اللون، حيث تميل إلى اللون الأصفر، وهذا المظهر يجعل الأم تقلق على مولودها الجديد.

وبالطبع يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب إفرازات العين والبدء في معالجتها والتخلص من هذه الإفرازات.