أمراض يجب الإفصاح عنها في النموذج الطبي الموحد

أوضح مجلس التأمين الصحي الأمراض التي يجب الإفصاح عنها في نموذج البيان الطبي الموحد.

وأوضح المجلس في بيان أن الغرض من الاستمارة هو أن يحصل الشخص وعائلته على التغطية بحسب مزايا الوثيقة الموحدة.

نموذج الإفراج الطبي القياسي

وقال المجلس إن الأمراض تشمل الفشل الكلوي، وتكيسات الرحم، وأمراض القلب، والتهاب الكبد الفيروسي، والأورام الليفية الرحمية، وحصى المرارة، وأمراض المناعة الذاتية.

وأشار إلى أن الأمراض تشمل أيضا تضخم الغدة الدرقية وحصى المسالك البولية والتصلب المتعدد والأورام السرطانية والأورام الحميدة والفتق.