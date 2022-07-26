أمريكا تبيع 20 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافِيْة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، كجزء من خطة سابقة تهدف إلَّى تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. تعافِيْ الطلب بعد جائحة فِيْروس كورونا.

كانت الإدارة قد أعلنت فِيْ أواخر مارس أنها ستطلق مليون برميل من النفط يوميًا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخزن قبالة سواحل تكساس ولويزيانا.

قال مسؤول كبير فِيْ الإدارة للصحفِيْين إن الولايات المتحدة باعت بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطيات، مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل بالفعل إلَّى المشترين.

وأضاف أن الإفراج عَنّْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كان بمثابة “شريان الحياة” لشركات النفط والتكرير حيث يواصل القطاع جهُوده لاستعادة الإنتاج بعد التراجع خلال ذروة جائحة كوفِيْد -19.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذراع الإحصاء بوزارة الطاقة، هذا الشهر، إن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلَّى أكثر من 11.9 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022 وإلَّى قرابة 12.8 مليونًا فِيْ عام 2023، من حوالي 11.2 مليونًا فِيْ عام 2022. يأتي مقارنة برقم قياسي يقترب من 12.3 مليون فِيْ عام 2022.

وقالت وزارة الطاقة فِيْ مايو أيار إن الولايات المتحدة ستقدم عروضا فِيْ الخريف لبدء عملية إعادة شراء 60 مليون برميل من الخام للاحتياطيات فِيْ خطوة أولى لتجديد المخزونات بعد الإفراج عَنّْ 180 مليون برميل.

ستقترح الوزارة قريبا قاعدة للمساعدة فِيْ إعادة النفط إلَّى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حيث تنخفض مستوياته إلَّى 475.5 مليون برميل، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، من خلال السماح لها بالدخول فِيْ عقود آجلة لشراء النفط فِيْ السنوات المقبلة بسعر ثابت. وأسعار محددة سلفا.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفِيْين “ما يعَنّْيه ذلك من الناحية العملية هُو أن المنتجين سيكون لديهم مزيد من اليقين بشأن الطلب المستقبلي على منتجاتهم وهذا من شأنه أن يشجع الاستثمار فِيْ الإنتاج اليوم.”

وقال المسؤول للصحفِيْين إن مشتريات النفط لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي لن تنافس الطلب على النفط فِيْ المدى القريب، حيث من المرجح أن تتم بعد العام المالي 2023.

أظهر تحليل وزارة الخزانة الأمريكية أن عمليات السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، إلَّى جانب عمليات السحب المنسقة التي نفذها الشركاء الدوليون، أدت إلَّى خفض أسعار البنزين بما يصل إلَّى 40 سنتًا للغالون.

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بعد مكاسب كبيرة يوم الاثنين بفعل مخاوف متزايدة بشأن تقلص الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، مورد الطاقة الرئيسي فِيْ القارة، إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.1٪، إلَّى 105.03 دولارات للبرميل، بعد مكاسب اليوم السابق 1.9٪.