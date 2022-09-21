أمريكا تدعم الأمن الغذائي فِيْ العالم.. 2.9 مليار دولار مساعدات جديدة

فِيْ ظل الأخطار المتعددة التي تواجه البشرية، تعلن الولايات المتحدة عَنّْ مساعدتها للحد من تداعيات هذه الأزمات.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عَنّْ 2.9 مليار دولار من المساعدات الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء لمكافحة انعدام الأمن الغذائي فِيْ العالم، وفقا لبيان البيت الأبيض.

تأتي هذه المساعدة الجديدة علاوة على 6.9 مليار دولار التي وعدت بها واشنطن لمكافحة الجوع فِيْ العالم، وسيتم توزيعها على النحو التالي 2 مليار دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، و 783 مليون دولار لمشاريع التنمية على فترات أطول، ومساهمة 150 مليون دولار فِيْ الزراعة العالمية. وبرنامج الزراعة والأمن الغذائي برنامج الأمن الغذائي، وهُو منصة دولية تم إطلاقها على مستوى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى فِيْ عام 2008.

البيت الأبيض “تسببت التداعيات التراكَمْية للوباء، وأزمة المناخ المتفاقمة، وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، والصراعات التي طال أمدها، بما فِيْ ذلك الُغُزو الروسي لأوكرانيا، فِيْ اضطرابات فِيْ سلاسل الإمداد الغذائي العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليًا”. قال فِيْ بيان.

وأشار إلَّى أن هذه المساعدة الأمريكية “ستنقذ الأرواح من خلال التدخلات العاجلة والاستثمار على المدى المتوسط ​​والطويل فِيْ مساعدات الأمن الغذائي”، بحسب وكالة فرانس برس.

دعا زعماء العالم الذين اجتمعوا فِيْ نيويورك يوم الثلاثاء إلَّى مضاعفة الجهُود لمكافحة تزايد انعدام الأمن الغذائي.

فِيْ بيان مشترك، أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكولومبيا ونيجيريا وإندونيسيا “التزامهم بالعمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع وبالتنسيق لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لمئات الملايين من الناس. فِيْ جميع أنحاء العالم.” وتعهدت على وجه الخصوص بزيادة مساعداتها المالية للمنظمات الإنسانية وعدم فرض قيود على أسواق الغذاء والأسمدة.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه “لن يكون هناك سلام مع الجوع، ولا يمكن محاربة الجوع بدون سلام”.