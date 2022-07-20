أمريكا تطور شراكتها مع أفريقيا بـ3 تعهدات جديدة.. المغرب شاهدا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عَنّْ التزامها بتطوير شراكاتها مع دول القارة الأفريقية من خلال تطوير التمويل والدعم الفني لدول القارة.

جاء ذلك فِيْ كلمة مسجلة لكَمْالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أذيعت فِيْ افتتاح الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية فِيْ مراكش وسط المغرب.

وأكد المسؤول الأمريكي أن القارة الأفريقية لديها مؤهلات عديدة تسمح لها بالخروج من أزمات الأمن الغذائي ووباء “كوفِيْد -19″، والسماح بتحقيق الأجندة الأفريقية 2063.

وأكدت المتحدثة أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تطورا، لأن عدد سكانها يبلغ نحو 1.7 مليار نسمة، ناهِيْك عَنّْ تفردها بربطها وشبابها، بالإضافة إلَّى توافر مقومات الازدهار والنمو فِيْها.

وذكرت أن بلادها استثمرت ما يقرب من 700 مليار دولار فِيْ القارة الأفريقية لتعزيز النمو والتنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار والابتكار.

وأشارت إلَّى أن بلادها تسعى لتجديد شراكتها مع القارة من خلال تطوير التمويل والدعم الفني ودعم التعديلات المختلفة التي ستدخل على الأطر القانونية من أجل ضمان شراكات حقيقية.

وأكدت أن إفريقيا تمتلك مؤهلات النمو والطلب والطاقات الشابة، وهِيْ عَنّْاصر كافِيْة لدفع الوضع الاقتصادي فِيْها إلَّى الأمام.

يشار إلَّى أن الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية تنظم بمبادرة من “مجلس الشركات حول إفريقيا” بالشراكة مع المملكة المغربية، تحت شعار “لنبني المستقبل معًا”.

وتهدف القمة إلَّى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عَنّْ فرصة لتعزيز مكانة المغرب باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا.

وستناقش القمة، من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة، مجموعة من الأولويات للقارة الأفريقية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والزراعة، وانتقال الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة.

يشار إلَّى أن مجلس الشركات الخاص بأفريقيا تأسس عام 1993، وهُو هِيْئة أمريكية خاصة تتركز أنشطتها فِيْ إفريقيا، وينظم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية سنويًا لتحفِيْز الاستثمار وبناء الشراكات.