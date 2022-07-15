أمريكا سادس أكبر مستورد من السعودية وثاني مورد لها.. 9 عقود من الشراكة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فِيْصل الإبراهِيْم متانة وعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن العلاقات التي تدخل عامها التاسع العام المقبل تتخللها العديد من المحطات التي جسدت قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة فِيْ المجالين الاقتصادي والتنموي.

وقال الإبراهِيْم فِيْ بيان بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة إن العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخهما على أساس التعاون والاحترام المتبادل لصالح البلدين. شكلت رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم بأسره، لا سيما فِيْما يتعلق بأمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة اليوم.

تجاوزت صادرات المملكة إلَّى السوق الأمريكية خلال عام 2022 حاجز 53.5 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال فِيْ عام 2022.

بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2022 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقابل 55.1 مليار ريال فِيْ عام 2022.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أضاف الإبراهِيْم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بذلك خلال عام 2022 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر مورد لها، وسط زيادة مستمرة فِيْ مستويات التجارة و العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن إحصاءات الربع الأول من عام 2022 تشير إلَّى مستويات النمو السريع فِيْ العلاقات التجارية الثنائية، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة إلَّى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20.6 مليار ريال، مقابل 8.8 مليار ريال. عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، فِيْما بلغت الواردات فِيْ الربع الأول من عام 2022 أكثر من 14 مليار ريال.

وأشار إلَّى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جمعتا على مر السنين العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين.

وأشار إلَّى أنه خلال العقدين الماضيين، وقع البلدان عدة اتفاقيات، فِيْ مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناتج عَنّْ التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. فِيْ عام 2005، بالإضافة إلَّى مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والتقني والفني، من بين أمور أخرى. فِيْ مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية.

كَمْا أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات فِيْ إطار مجلس التعاون الخليجي، بما فِيْ ذلك الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

ونوه بقدرات الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلَّى حجمه، مما يجعله الأكبر عربياً، إضافة إلَّى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفِيْ أسواق الطاقة العالمية وتطلعاتها المستقبلية فِيْ ضوء رؤية 2030.، مما يوفر إطارًا ممتازًا لآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلَّى أنه بالإضافة إلَّى القطاعات الحيوية التي يتركز فِيْها التعاون الحالي بين الجانبين، لا سيما الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والألمنيوم ومنتجاته والسيارات والآلات والأدوات والطائرات والأجهزة الطبية والصناعية. المعدات الكهربائية، توفر بيئة الأعمال فِيْ المملكة العربية السعودية فرصًا مثالية للأنشطة المتعلقة بالتصنيع. التطبيقات المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية والطبية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة فِيْ المستقبل.

وتابع الإبراهِيْم “توفر المملكة أيضًا فرصًا هائلة للاستثمار فِيْ المشاريع الكبرى المنتشرة فِيْ جميع أنحاء أراضيها، وكذلك فِيْ قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والسياحة والترفِيْه والبناء، بالإضافة إلَّى الانتقال نحو المنطقة الخضراء”. الاقتصاد مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول عام 2060 ضمن خطوة مدعومة بالاستثمارات. تصل إلَّى 700 مليار ريال.

وأوضح أن العلاقات الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين شهدت العديد من المحطات التي تعزز الشراكة بينهما ومنها إطلاق غرفة التجارة الأمريكية مطلع عام 2022 فرعها فِيْ المملكة (أم شام السعودية). لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة فِيْ قطاع الأعمال، لتكون الغرفة امتدادًا لخبرتها الحياتية. أربعة عقود أسستها مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين فِيْ الرياض (ABGR) كَمْمثل لقطاع الأعمال الأمريكي فِيْ المملكة.

مكنت الغرفة من تعزيز العلاقات مع شبكة أوسع من فروع غرفة التجارة الأمريكية حول العالم، كَمْا ينعكس ذلك من خلال تركيزها على أهم القطاعات المستهدفة فِيْ رؤية 2030، بما فِيْ ذلك قطاعات الفن والترفِيْه والبنية التحتية والتجارة والبيئة. والرياضة والرعاية الصحية والطاقة والصناعة مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية. التي تجدها الشركات الأمريكية فِيْ المملكة.

وشدد الإبراهِيْم على أن المملكة العربية السعودية كانت عبر تاريخها وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الأمريكيين، الذين جعلوا المملكة مقراً لأعمالهم منذ عقود، ويعيش آلاف الأمريكيين ويعملون فِيْ المملكة، الاستفادة من بيئة الأعمال النشطة، والمجتمع النابض بالحياة، وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلَّى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط حريصة بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى على تقديم تجربة استثمارية ذات قيمة استراتيجية مضافة لجميع الشركات العالمية بما فِيْ ذلك الشركات الأمريكية.