وتفاعل اللاعب المغربي الدولي نور الدين أمرَابِطْ، لاعب أيك أثينا ونادي النصر السابق، مع دعوات عامة للعودة وارتداء قميص العالم خلال الفترة المقبلة.

ودخل أمرَابِطْ إلَّى صفوف النصر فِيْ موسم 2022، حيث شارك بالقميص العالمي فِيْ 100 مباراة بالدوري السعودي للمحترفِيْن وكأس خادم الحرمين الشريفِيْن ودوري أبطال آسيا. سجل 17 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة لزملائه فِيْ الفريق.

وكتب أحد المشجعين عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، يطالب مصالي المعمر رئيس النصر بإعادة المحارب أمرَابِطْ إلَّى صفوف الفريق دون تردد، مبينا أن التخلي عَنّْه أمر لا يغتفر. خطأ.

وتابع، استغنى النصر عَنّْ أمرَابِطْ وتعاقد مع لاعبين أدنى منه على المستوى الفني.

وعبر النجم المغربي عَنّْ إعجابه برأي وطلب مشجع النصراوي، حيث وضع “أعجبني” على تغريدته، طالب فِيْها بعودته للفوز.

يشار إلَّى أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر يضم عدة عَنّْاصر أجنبية بقيادة البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والكاميروني فنسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان. كونان والبرازيلي لويس جوستافو.