أمس أول نجوم سهيل.. بداية الانتقال من الحر اللاهب إلى الاعتدال

الباحث الفلكي الدكتور خالد صالح الزقاق، الذي دعا، أمس السبت، نجم سهيل الأول، الحفلة. الوقوع على شفا الحرارة.

اليوم السبت من المقرر أن يكون نجم سهيل الأول، الذي أطلق عليه الحزب، على حافة المستنقع، وخلال هذه الفترة يتهيأ الجو للانتقال من مرحلة الحرارة الحارقة إلى مرحلة الحرارة المعتدلة التي يمر بها الجمهور. تسمي “أكات سهيل”.pic.twitter.com/BiEIIvIS5i

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 20 أغسطس 2022

نعيش في أفضل الأحوال الجوية بعد 52 يومًا

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر “مدته 13 يومًا، وخلال هذه الفترة تستعد البيئة للانتقال من مرحلة الحرارة الحارقة إلى مرحلة الحرارة المعتدلة، مع ما يسميه الجمهور بآلام سهيل. . “

واصل الطبيب. خالد الزقاق “بعد 52 يومًا سنعيش أجمل أيام السنة وأجملها وأروعها، بما يسمى التأشير”.