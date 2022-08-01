أمطار الرياض الصيفية غير اعتيادية وتكرارها وارد

أصدرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، بيانا إيضاحيا، اليوم الاثنين، عن الأمطار التي ضربت العاصمة الرياض في منطقتي وسط وشرق المملكة.

حالة غير عادية

قال مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والطقس حمزة بن عبد العزيز كومي، إن الأحوال الجوية الممطرة التي أثرت على منطقتي وسط وشرق المملكة تعد من الظروف “غير العادية” الممطرة في هذه الفترة من الصيف.

وأضاف كومي أن السجلات المناخية من محطات الرصد المأهولة التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية تشير إلى أن المدن في المناطق الوسطى والشرقية سجلت كميات متفاوتة من الأمطار منذ عام 1993 لشهري يوليو وأغسطس 2022 26.6 ملم.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكرار طقس ممطر في الفترة المقبلة، نظرا للتغيرات المناخية والظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة التي تؤثر على العالم والمنطقة.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران. جازان فيما تتواصل احتمالية تشكل السحب امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في اجزاء من المناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وكذلك في اجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.