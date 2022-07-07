أمطار تراكمية متوقعة تستمر لمدة 5 أيام

وتوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، في وقت سابق، أن تتغلغل حالة الأمطار الصيفية بشكل أعمق في أجواء الربع الخالي اليوم، متوقعا أن تكون قوتها أقوى من ذي قبل.

المطر المتوقع

وتابع المسند، عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، توقع هطول أمطار على أجزاء من الربع الخالي وسلطنة عمان واليمن والإمارات، وقد تمتد شرقا حتى نجران. مشيراً إلى أن الوضع استمر عدة أيام والله أعلم.

وتابع كتلة من الرطوبة الجوية من بحر العرب تحملها بإذن ربها رياح موسمية تصيب النصف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. يتمتع الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بسبب الأمطار الصيفية. الموقف.

وأضاف “الأمطار المتراكمة متوقعة من اليوم وحتى الخمسة أيام القادمة بسبب حالة الأمطار الصيفية. هذا والله أعلم”.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، مما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية. إلى شبه نقص في الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة حتى جيزان، وتكون غائمة جزئيًا إلى السماء الملبدة بالغيوم فوق منطقتي جازان وعسير، وتتخللها غيوم ممطرة تسبقها رياح نشطة.