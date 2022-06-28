أمطار رعدية على الباحة وجازان حتى ساعات متأخرة من الليل

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً بشأن تعرض منطقة جازان لعواصف رعدية ورياح مستمرة تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي الدرب وبيش وجازان وفرسان، فيما ستستمر حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء.

كما تتعرض منطقة الباحة لعواصف رعدية وانخفاض في الرؤية الأفقية حتى الساعة 11 مساء اليوم.

ومن المتضررين من التنبيه المذكور الهجرة والمخوة وفرات غاميد الزناد وقلوة.

كما تأثرت الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني، وستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء.