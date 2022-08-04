 أمطار رعدية على المدينة المنورة لمدة 9 ساعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بحالة الطقس في منطقة المدينة المنورة تضمنت عواصف رعدية شملت نشاط الرياح السطحية وانخفاض مدى الرؤية فوق المدينة المنورة و. محافظة الحناكية.

وأشار المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إلى أن القضية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة ليلًا.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تظل الفرصة مواتية لعواصف رعدية معتدلة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والبرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والعربية. تمتد مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الأجزاء الساحلية.

بينما توجد احتمالية لتكون سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الغرفة الفارغة).