أمطار رعدية على جازان وأتربة تحد الرؤية بعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة ما للعواصف الرعدية والرياح السطحية التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الاستنفار هي الضائر، والليث، والعرضة، والعيدابي، والفيفا، والحروب.

ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً يوم السبت.

الغبار في عسير

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير للحالة المستمرة للعوالق المتربة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية.

التحذير المذكور يتأثر بكل من العرين وبيشة وتثليث وطريب.

ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً يوم السبت.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجرافيك صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة كانت 43 درجة مئوية، بينما كانت الدنيا 30 درجة، وفي منى كانت درجة الحرارة العظمى 42 ​​درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 43 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 43 درجة والصغرى 30 درجة.