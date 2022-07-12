أمطار رعدية على جازان وعسير حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة جازان للعواصف الرعدية ونشاط الرياح السطحية. يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

ويتأثر التنبيه السابق بـ الحارث، الضائر، الليث، العرضة، العيدابي، فيفا، وتبقى حالة التأهب حتى الثانية من صباح الأربعاء.

العوالق الترابية في الشرقية

كما أصدرت تحذيرا بشأن تعرض المنطقة الشرقية للغبار والرياح التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

يتأثر الإنذار المذكور بكل من الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح الأربعاء.

أمطار رعدية بمنطقة عسير

كما تتأثر منطقة عسير بالعواصف الرعدية ونشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وتأثرت بالحرجة والربوع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

ويستمر الوضع الآنف الذكر حتى منتصف ليل الثلاثاء.

الأمطار والغبار فوق الرياض

وسبق أن أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تعرض الرياض للمطر والغبار، متأثرة بـ الأفلاج، السيل، ليلى، ووادي الدواسر. ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح الأربعاء.

عواصف رعدية ورياح فوق مكة المكرمة

في مكة المكرمة تستمر السحب العاصفة ونشاط الرياح وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر الظواهر السابقة بالقنفذة والليث والمزيليف. ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً هذا الثلاثاء.