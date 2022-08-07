أمطار رعدية من الاثنين حتى الجمعة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة من الاثنين إلى الجمعة.

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– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 7 أغسطس 2022

عواصف رعدية مستمرة

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تصاحبها الآثار التالية (تدفق السيول، سقوط البرد، السحب السريع للتيار، والغبار المرتفع الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز استمرار هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة من الاثنين إلى الجمعة في المناطق التالية

1- جازان (فيفا، الخوبة، العرضة، حرب، العيدابي، الحارث، الضائر، بيش، صبيا، أبو عريش، صامتة، الطوال، جازان، فرسان).

2- نجران (نجران، حبونة، بدر الجنوب، شرورة).

3- عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، بريق).

4- الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة).

5- مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أدهم، العريديات، الكامل، الخرمة، تربة، رانيا، المية، الليث، القنفذة).

غيوم رعدية ممطرة

بينما لا يستثنى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بدفقات نشطة من الهواء تثير الغبار والأتربة في (خليص، جدة، بحرة، رابغ). من المتوقع أيضًا أن تصبح فرص هطول أمطار معتدلة غزيرة من الاثنين إلى الخميس في المناطق

1- المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفراع، المهد، الحناكية، العال، العيص) وامتد نفوذها إلى (بدر، ينبع).

2- حائل (حائل والغزالة والأجزاء الغربية من المنطقة).

3- تبوك (تبوك، تيماء، حقل، أملج).

نشط المصب

تشكل السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بدفقات نشطة من الهواء تثير الغبار والأتربة خلال نفس الفترة في الأجزاء الغربية من المنطقتين – (القصيم) والأجزاء الغربية من المنطقة والرياض (الدوادمي، عفيف شقرا، منطقة الرياض). الزلفي، الغاط، القويعية).

يمتد ليشمل أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل والقريات). ولا تزال التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار في بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.