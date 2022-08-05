أمطار غزيرة على السودة بأبها ولقطات توثق الطبيعة

لا تزال حالة الصيف الممطر تؤثر على مختلف مناطق المملكة حيث شهدت مدينة أبها أمطارا غزيرة مصحوبة برياح نشطة يوم الجمعة.

مطر #حزين # ابها هذا اليوم. (مقتطف من الهاتف الخليوي) pic.twitter.com/Hzj0YlWKFO

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 5 أغسطس 2022

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة، التي رصدها “المواطن”، هطول أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، في منطقة السودة بمدينة أبها.

صودة تمطر الآن يا رب pic.twitter.com/kHME7qeFI0

– فهد المحياوي (fahad_fofofmm) 5 أغسطس 2022

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الوادي والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة ترفع زخات من الغبار والبرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات نهر النيل. منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء باريو الفراغ). فيما يكون الطقس حاراً جداً في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، وينتشر تأثيره في الأجزاء الوسطى من المملكة.